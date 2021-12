L’armée de l’air licencie 27 aviateurs en service actif pour avoir refusé de recevoir un vaccin contre le COVID-19

L’US Air Force a annoncé lundi que 27 aviateurs en service actif avaient été licenciés administrativement pour avoir refusé de retrousser leurs manches pour un jab COVID-19 et ont juré de continuer à refuser le jab.

Les aviateurs étaient tous jeunes et ont servi pendant moins de six ans, a déclaré Ann Stefanek, une porte-parole de l’Air Force. Le Wall Street Journal a rapporté que ces personnes n’avaient pas servi assez longtemps pour se qualifier pour une audience avant leur libération. Le journal a rapporté que 97% des membres en service actif se sont conformés aux ordres rendus par le secrétaire à la Défense Lloyd Austin en août.

CLIQUEZ ICI POUR LES DERNIÈRES INFORMATIONS SUR LE CORONAVIRUS

L’Air Force a donné à ses forces jusqu’au 2 novembre pour se faire vacciner, et des milliers de personnes ont soit refusé, soit demandé une exemption. Austin, le 25 août, a demandé à toutes les branches militaires de s’assurer que les militaires reçoivent le vaccin alors que les infections ont augmenté au cours de l’été. Les membres de la Garde nationale et de la Réserve ont jusqu’au 2 décembre pour se conformer. L’Air Force n’a pas immédiatement répondu à un e-mail en dehors des heures de bureau de Fox News.

L’aviatrice senior de l’US Air Force, Kassidy Peters, reçoit une dose du vaccin Moderna COVID-19 à la base aérienne d’Osan le 29 décembre 2020 à Pyeongtaek, en Corée du Sud. (Photo par United States Forces Korea via .) (United States Forces Korea via .)

Environ 40 000 militaires en service actif ont refusé de se faire vacciner, a rapporté le Washington Post. Le journal a déclaré que les chefs militaires « ont peu d’options pour répondre à la dissidence autre que d’espérer que, les demandes de dérogation étant refusées, davantage de troupes choisiront de se ranger ».

Le sergent de l’US Air Force. Gerald Allen reçoit une dose du vaccin Moderna COVID-19 à la base aérienne d’Osan. (Photo par United States Forces Korea via .) (United States Forces Korea via .)

Le Journal a souligné que le mandat des vaccins dans l’armée était une question litigieuse et a noté une lettre que le sénateur Jim Inhofe, R-Okla., le plus haut républicain du comité sénatorial des services armés, a envoyée à Austin.

OBTENEZ L’APPLICATION FOX NEWS

Le sénateur Jim Inhofe, R-Okla., a exprimé ses inquiétudes quant à l’état de préparation militaire au milieu de l’épidémie de coronavirus et du mandat de vaccination ultérieur. (Photo de Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .) (Tom Williams/CQ-Roll Call, Inc via .)

« À un moment où nos adversaires continuent d’accroître leur avantage quantitatif et qualitatif contre nos forces, nous devons veiller à ce qu’aucune politique, même involontaire, n’entrave la préparation militaire », lit-on dans la lettre.

L’Associated Press a contribué à ce rapport