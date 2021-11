L’armée de l’air malaisienne obtiendra le Tejas LCA de l’Inde ? Kuala Lumpur veut acheter 36 jets

Le LCA de HAL a eu sa première exposition internationale lors du Bahrain International Air Show qui a eu lieu en 2016. (Crédit : India Air Force de Dubaï)

L’avion de combat léger indigène de l’Inde « Tejas » est à l’avant-garde des besoins de la Malaisie en 36 avions de combat légers à bas prix pour sa force aérienne.

Des sources haut placées ont confirmé au Financial Express Online que « actuellement, la Malaisie, nation de l’ASEAN, est en train d’évaluer la demande de proposition (RfP) qu’elle avait lancée plus tôt cette année pour obtenir les avions de chasse légers pour son armée de l’air. »

Dans quelques mois, le RMAF décidera quel avion de chasse il souhaite ajouter à ses flottes.

Qui a tous reçu le RfP ?

Comme indiqué précédemment, la Royal Malaysian Air Force (RMAF) Malaisie avait lancé un appel d’offres mondial pour l’acquisition d’avions de chasse légers. La RfP avait été envoyée à divers concurrents, notamment : la variante d’avion de combat M-346FA qui a été développée par Leonardo, d’Italie ; avion d’attaque léger FA-50 développé par Korea Aerospace Industries (KAI); l’avion d’entraînement au combat Yak-130 développé par United Aircraft Corporation of Russia ; et JF-17 de Chine.

Sur les cinq qui ont répondu à l’appel d’offres, seuls les avions indiens de combat léger (LCA) Tejas, la coentreprise JF-17 de la Chine et du Pakistan et le FA-50 de Korean Aerospace Industries ont été retenus.

L’entreprise publique indienne Hindustan Aeronautics Limited (HAL) avait répondu à la proposition de la Malaisie. « La proposition envoyée par HAL devrait faire l’affaire car elle répond à tous les paramètres et est peu coûteuse », a expliqué un haut responsable à Financial Express Online sous couvert d’anonymat.

Plus tôt cette année, parlant du prix du LCA, en marge de l’Aero-India à Bengaluru, le CMD R Madhavan de HAL, « par avion est arrimé à un prix vanille de seulement Rs 309 crore. Cependant, la version d’exportation de l’avion sera différente de celles produites pour l’Indian Air Force. »

À l’échelle mondiale, la version d’exportation LCA est l’avion de chasse le moins cher au monde et il y aura des frais supplémentaires pour les services que HAL fournira en dehors de l’Inde et il peut être personnalisé.

Quand la Malaisie a-t-elle sollicité l’ACV ?

En 2019, le RMAF avait exprimé son intérêt pour le LCA lorsque l’avion avait participé pour la première fois au Langkawi International Maritime and Aerospace Exhibition (LIMA) dans la nation de l’ASEAN, la Malaisie.

Le LCA de HAL a eu sa première exposition internationale lors du Bahrain International Air Show qui a eu lieu en 2016.

Sera-ce Tejas, FA-50 de KAI ou chinois JF-17 ?

Le CGRR évalue toutes les spécifications et les caractéristiques des trois concurrents sélectionnés.

En savoir plus sur Tejas

Il a été fabriqué en Inde par HAL et conçu par l’Agence de développement aéronautique (ADA) pour l’IAF et la marine. Et l’IAF a récemment passé une commande de 83 chasseurs à HAL. Il s’agit, selon HAL, du chasseur supersonique le plus léger au monde et il a la capacité de transporter des armes au-delà de la portée visuelle (BVR), des armes air-sol, air-air, à guidage de précision et à distance.

Un chasseur Fly-by-Wire (FBW) avancé peut être ravitaillé en vol. Et c’est un chasseur de génération 4+ et est livré avec un cockpit en verre avec système de navigation inertielle assisté par satellite.

Il a également la capacité de transporter des munitions air-sol et un système d’attaque qui peuvent être utilisés pour frapper des cibles au-dessus de la terre ou de la mer. Avec une vitesse maximale, il est supersonique à toutes les altitudes et a des limites « g » +8/-3,5 et un plafond de service de 50 000 pieds.

Avec une envergure de 8,20 mètres, sa longueur est de 13,20 mètres et sa hauteur de 4,40 mètres.

JF-17 construit conjointement par la Chine et le Pakistan

C’est un chasseur multirôle monomoteur. Selon l’armée de l’air pakistanaise (PAF), il peut transporter des missiles infrarouges à courte portée d’imagerie très agiles, des missiles actifs à portée visuelle, des missiles air-mer, des missiles anti-rayonnement, des bombes à pénétration de piste et des armes à guidage laser. JF-17 a une hauteur de 15,5 pieds, une longueur de 49 pieds et une envergure de 31 pieds. Il aura un système d’affichage et de visée monté sur le casque.

FA-50 de KAI

Cet avion est basé sur la plate-forme d’entraînement avancée supersonique T-50 et est proposé en tant qu’avion de chasse léger supersonique avancé efficace et abordable.

Les systèmes d’armes à bord de l’avion sont tous fabriqués en Corée du Sud.

Exportation d’ACV

Si et quand l’ACV sera exportée, le programme recevra le coup de pouce dont il a tant besoin. Cela aidera également HAL à obtenir une reconnaissance internationale à l’échelle mondiale pour ses capacités et le produit sera également validé.

