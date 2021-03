L’armée de l’air va construire une installation de recherche sur l’environnement spatial au Nouveau-Mexique

Le colonel Eric Felt, directeur de la Direction des véhicules spatiaux, a déclaré que le laboratoire investissait dans de nouvelles technologies pour soutenir l’US Space Force.

WASHINGTON – La Direction des véhicules spatiaux du Laboratoire de recherche de la Force aérienne a annoncé son intention d’ouvrir une nouvelle installation plus tard cette année axée sur la recherche sur l’environnement spatial.

Le laboratoire de technologie Skywave sera une installation de 3,5 millions de dollars et 3,500 pieds carrés située dans une zone éloignée de la base aérienne de Kirtland, au Nouveau-Mexique, a annoncé l’AFRL le 18 mars.

Le laboratoire devrait ouvrir ses portes en octobre 2021, a déclaré un porte-parole.

Le colonel Eric Felt, directeur de la Direction des véhicules spatiaux, a déclaré que le laboratoire investissait dans de nouvelles technologies pour soutenir l’US Space Force.

Le laboratoire travaillera sur des expériences pour aider à mesurer et à prédire l’environnement spatial.

«Comprendre l’environnement spatial est extrêmement important pour nos forces aériennes et spatiales», a déclaré Felt. «L’environnement spatial affecte de nombreux systèmes et services militaires, allant des engins spatiaux réels opérant dans l’environnement à tout service de radiofréquence devant fonctionner dans ou à travers l’espace.»

L’installation sera utilisée par le personnel gouvernemental, les entrepreneurs internes et les partenaires industriels et universitaires qui ont des accords de recherche formels avec l’AFRL.

Todd Parris, qui dirige les projets spatiaux à l’AFRL, a déclaré que les travaux de recherche sur l’environnement spatial sont menés dans des conteneurs d’expédition temporaires et qu’il a hâte d’avoir une installation permanente. Les travaux de recherche se concentreront sur «le développement et l’essai de nouvelles instruments, la préparation d’expériences sur le terrain dans le monde entier, ainsi que la collecte et le traitement de données pour soutenir la recherche sur l’ionosphère et les radiofréquences».

De nombreux systèmes que les chercheurs utilisent pour surveiller l’environnement spatial nécessitent de grandes antennes ou des réseaux distribués de capteurs. La nouvelle installation située sur 72 acres offrira suffisamment d’espace pour effectuer des tests localement.