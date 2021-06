Et Ben Habib a déclaré que le budget en augmentation rapide de l’agence et l’obligation pour le personnel de porter des uniformes de marque européenne devraient sonner l’alarme sur tout le continent et dans le reste du monde sur la possibilité d’un « super-État européen ». M. Habib a commenté après qu’un rapport publié par la Cour des comptes européenne (CCE) a suggéré que Frontex, qui a été lancé en 2004, ne parvient actuellement pas à gérer efficacement les frontières extérieures du bloc et a “mâché plus qu’il ne peut mâcher”.

Le rapport, rédigé par l’ancien ministre du gouvernement maltais Leo Brincat, a également exprimé des doutes sur la capacité de Frontex à adhérer au nouveau rôle opérationnel qui lui a été confié il y a deux ans.

M. Habib a déclaré à Express.co.uk : « C’est vraiment aussi mauvais que possible.

« L’OTAN est une agglomération d’armées nationales individuelles servant peut-être sous une structure de commandement commune, chaque pays et ses soldats portant leur insigne national.

« Les agents de Frontex ne portent pas leur badge national, ils portent le badge de l’Union européenne.

“L’OTAN est une alliance – alors que c’est l’armée européenne.”

En ce qui concerne le rapport de la CEA, M. Habib a déclaré : « L’Allemagne a le plus gros budget militaire du continent mais possède néanmoins une force armée qui est mal dotée et mal gérée avec une grande partie de son arsenal en panne.

« Il n’est donc pas surprenant que Frontex semble également échouer. À cet égard, nous devrions tous être ravis au Royaume-Uni et en Europe, mais il est trop tôt pour se réjouir. »

Il a déclaré : « Les dépenses de l’UE pour la recherche militaire et Frontex ont été multipliées par trois depuis son dernier cadre financier pluriannuel, passant d’environ 12 milliards d’euros à 33 milliards d’euros. Ce budget ne fera que croître.

« Et même si Frontex n’est peut-être pas encore adapté à son objectif, il y arrivera.

“En route pour ce faire, ses exigences budgétaires détourneront des fonds des engagements nationaux et de l’OTAN.”

M. Habib a averti : « Ensemble, le résultat de ces deux effets sera un éloignement de la politique étrangère basée sur l’anglo-sphère et une qui place les intérêts de l’UE au premier plan.

« L’UE a des objectifs impériaux. Frontex est une étape nécessaire vers la réalisation de ces objectifs.

“Nous avons de la chance qu’il soit actuellement défaillant mais le sens des déplacements est de très mauvais augure pour l’Europe et le Monde.”

Le président français Emmanuel Macron fait partie des dirigeants européens qui ont soutenu l’idée d’une armée européenne.

S’exprimant aujourd’hui lors d’une conférence de presse pour aborder les conclusions de son rapport, M. Brincat a déclaré : « C’est encore plus préoccupant à un moment où Frontex se voit confier des responsabilités supplémentaires.

“Je pense que le principal problème était que Frontex mordait plus qu’il ne pouvait mâcher dans un sens.

“Ils ont subi de nombreux changements trop vite et maintenant ils en paient le prix.”

Il a ajouté : « Il a augmenté son mandat sans analyser ses opérations et ses performances.

« Les perdants nets n’étaient pas les parties prenantes mais Frontex elle-même.

“Frontex doit s’assurer que toutes les faiblesses sont corrigées dès que possible.”