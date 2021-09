L’armée de l’UE met en garde Bruxelles contre l’accord de défense de Boris avec l’Australie et les États-Unis | Monde | Nouvelles

Les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie annoncent un pacte de défense

Et Jayne Adye, directrice du groupe de campagne pro-Brexit Get Britain Out, a souligné que l’accord AUKUS dévoilé par M. Johnson, le président américain Joe Biden et Scott Morrison, le Premier ministre australien, n’aurait pas été possible sans le Brexit – et était un énorme l’approbation de la vision mondiale tant vantée du Premier ministre britannique. Cependant, elle a également suggéré qu’il était probable que le président français Emmanuel Macron – qu’elle a comparé à Napoléon – soit le fer de lance d’une évolution vers une force militaire à l’échelle du bloc.

AUKUS a particulièrement irrité la France car, conformément aux termes de l’accord, l’Australie construira une flotte de sous-marins nucléaires utilisant la technologie américaine et britannique – et a donc mis fin à un accord avec la France concernant les sous-marins conventionnels.

Mme Adye a déclaré : « La Grande-Bretagne mondiale est une idée qui ne se limite pas à lier des accords commerciaux et devrait signifier la nécessité pour le Royaume-Uni de prendre l’initiative sur des questions importantes au sein de la communauté internationale et de rompre avec l’approche de l’Union européenne, qui cherche à apaiser et jouer le second rôle derrière des concurrents majeurs comme la Chine et la Russie.

La nouvelle ministre des Affaires étrangères, la députée Liz Truss, était désormais dans une position privilégiée pour apporter “l’ambition et l’engagement” dont elle a fait preuve en tant que secrétaire au Commerce international dans son nouveau travail, a prédit Mme Adye.

Boris Johnson et un sous-marin de la Royal Australian Navy (Image: GETTY)

Le sous-marin de la Royal Australian Navy HMAS Rankin est vu lors d’AUSINDEX 21, un exercice maritime biennal (Image: GETTY)

Elle a ajouté: “La cerise sur le gâteau, c’est le fait que cela signifie que l’accord signé par l’Australie avec la France et l’UE en 2016 – d’une valeur de 65 milliards de livres sterling – pour livrer 12 sous-marins d’attaque non nucléaires de construction française, a maintenant été annulé. et nul, les Australiens préférant de loin utiliser les compétences et la technologie améliorées des ingénieurs britanniques et américains.

“Cet accord – qui met l’UE à l’écart et montre la solide réputation internationale du Royaume-Uni – obligera l’UE à accélérer le rythme de sa vision d’une armée européenne, Emmanuel Macron approfondissant son “complexe Napoléon” en se mettant à sa tête lorsque la France prendra la présidence tournante du Conseil de l’UE en janvier 2022.

L’accord AUKUS “posant les bases”, le Royaume-Uni ne devrait pas suivre l’exemple de l’EUY en “se précipitant dans une panique aveugle”, a souligné Mme Adye.

JUST IN: La Grande-Bretagne est en passe de devenir une superpuissance technologique alors que Boris réduit les formalités administratives de l’UE

Joe Biden et Boris Johnson discutent via un lien vidéo plus tôt cette semaine (Image: Rex)

« Cela signifie poursuivre nos efforts pour rejoindre l’Accord global et progressif de partenariat transpacifique (CPTPP) et développer davantage notre nouvelle relation avec le groupe de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), qui se concentrent tous deux sur la lutte contre le influence de la Chine.

Bien qu’il n’y ait eu aucun coût spécifique à cet accord pour le public jusqu’à présent, il s’agissait de plus que de l’argent, a déclaré Mme Adye.

Elle a ajouté: «Cette coopération ira au-delà des sous-marins et créera des centaines d’emplois supplémentaires hautement qualifiés et bien rémunérés au Royaume-Uni et mettra en place un nouveau principe de technologie partagée avec nos alliés les plus proches qui peut se poursuivre pendant des décennies. à venir, sans aucune implication de la part de l’UE trop bureaucratique et intrusive.

Mme Adye a également salué l’accord comme une preuve tangible des avantages de la sortie de l’UE.

A NE PAS MANQUER

Sturgeon implore Boris pour un deuxième référendum sur l’indépendance [LATEST]

Les membres du SNP se disputent la suppression du Trident dans une Écosse indépendante [REVEAL]

Le SNP suivra la directive de l’UE pour impressionner Joe Biden et le pape François [INSIGHT]

Le soleil se lève sur un sous-marin de la Royal Australian Navy amarré au HMAS Stirling (Image: GETTY)

Le ministre français de la Défense Jean-Yves Le Drian (Image: GETTY)

Elle a déclaré: “Un rappel pour tout le monde – ‘AUKUS’ n’est possible que sans l’implication de l’UE en raison du Brexit et de la liberté de politique étrangère et de sécurité commune de l’UE qu’il nous donne.

“L’opportunité créée par ‘AUKUS’ est une opportunité que nous ne pouvons pas nous permettre de gaspiller, et l’ambition que nous avons montré pour concurrencer directement l’UE et sortir en tête doit maintenant être tournée vers d’autres domaines, tels que le déblocage de l’Organisation mondiale du commerce et re -l’engagement avec le Commonwealth.

“Cependant, comme cela s’est produit à plusieurs reprises auparavant, si ces opportunités sont gâchées, Boris Johnson sera confronté à une lutte difficile pour rester au pouvoir – même avec son nouveau cabinet en place!”

Le secrétaire à la Défense Ben Wallace a insisté aujourd’hui sur le fait que la Grande-Bretagne n’avait pas “pêché” le pacte de fournir des sous-marins nucléaires à l’Australie avec les États-Unis après que la France l’ait qualifié de “coup de poignard dans le dos”.

Mer de Chine méridionale cartographiée (Image : Express)

Le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian a accusé les Australiens d’une trahison parce que l’alliance signifiait qu’ils avaient annulé un accord de plusieurs milliards de dollars pour que la France fournisse des sous-marins.

Le Royaume-Uni, les États-Unis et l’Australie ont convenu de coopérer au développement de la première flotte à propulsion nucléaire pour la marine australienne.

En conséquence, Canberra a annulé un accord d’une valeur d’environ 30 milliards de livres sterling conclu avec Paris en 2016 pour que la France fournisse 12 sous-marins diesel-électriques.

Une querelle diplomatique a éclaté, M. Le Drian déclarant à la radio France-Info : “C’était vraiment un coup de poignard dans le dos.

Ben Wallace, le secrétaire britannique à la Défense (Image : GETTY)

“Nous avons construit une relation de confiance avec l’Australie, et cette confiance a été trahie.”

M. Wallace a déclaré qu’il reconnaissait la “frustration” de la France après s’être entretenu avec son homologue française Florence Parly mercredi soir.

Il a déclaré à BBC Breakfast : “Je comprends la déception de la France. Ils avaient un contrat avec les Australiens pour le diesel-électrique à partir de 2016 et les Australiens ont pris la décision de vouloir changer.

“Nous ne sommes pas allés à la pêche pour cela, mais en tant qu’allié proche, lorsque les Australiens nous ont approchés, bien sûr, nous l’envisagerions. Je comprends la frustration de la France à ce sujet.”