L’armée de l’UE « séparera l’Europe des alliés du Royaume-Uni et des États-Unis » – « Margaret Thatcher avait raison » | Monde | Nouvelles

Et le Brexiteer et le député conservateur Sir John Redwood ont déclaré que l’Europe elle-même était fortement dépendante de l’OTAN et des États-Unis pour ses propres besoins de défense, sans parler de n’importe où ailleurs dans le monde. Bepi Pezzulli, rédacteur en chef de La Voce Repubblicana, le journal officiel du Parti républicain d’Italie, et Stefano Magni, journaliste et essayiste, professeur agrégé de géographie économique à la Faculté de droit de l’Université de Milan, ont visé le bloc dans un article écrit pour le site du groupe de réflexion Facts4EU.

Ils parlaient après que Joseph Borrell, le plus haut diplomate de l’UE, ait suggéré que le retrait chaotique des États-Unis d’Afghanistan servirait de « catalyseur » au bloc pour établir sa propre division militaire permanente.

Initialement, des rapports suggéraient que M. Borrell souhaitait une force d’intervention de 50 000 hommes, mais s’exprimant après une réunion des ministres de la défense de l’UE la semaine dernière, il a insisté sur le fait que 5 000 soldats seraient suffisants.

Parmi les partisans d’une armée de l’UE figurent le président français Emmanuel Macron, tandis que la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a également abordé le sujet – malgré le fait que ni la France ni l’Allemagne natale de Mme von der Leyen ne consacrent les deux pour cent du PIB à la défense annuellement recommandés. annuellement par l’OTAN.

Pour étayer leur argument, M. Pezzulli et M. Magni ont souligné plusieurs remarques historiques sur l’idée d’une armée de l’UE par l’ancien Premier ministre britannique Margaret Thatcher, notamment sa déclaration en 2002 selon laquelle Bruxelles s’érigeait en « concurrente » à la fois du Royaume-Uni et les États-Unis.

Ils ont ajouté : « Lady Thatcher a clos l’affaire il y a deux décennies. D’un point de vue militaire, la défense européenne est une chimère.

« D’un point de vue politique, il sert à séparer l’Europe de ses alliés d’outre-Atlantique et d’outre-Manche.

JUST IN : S’il vous plaît, Emmanuel ! Les Britanniques devront peut-être acheter des dindes de Noël FRANÇAISES

« La vérité est que la défense de l’Europe repose fortement sur l’implication de l’OTAN et des États-Unis.

“L’UE doit apporter une contribution plus importante à l’OTAN si elle veut renforcer ses défenses.”

Leigh Evans, président de Facts4EU, a déclaré à Express.co.uk : « Pendant de nombreuses années, Facts4EU.Org a soutenu que si les pays de l’UE27 ne peuvent même pas dépenser près du minimum de 2% du PIB de l’OTAN pour la défense, quelle chance ont-ils de établir leur propre force militaire réaliste?

« Les derniers chiffres de la propre agence statistique de l’UE, Eurostat, publiés le 27 août 2021, montrent que les dépenses moyennes de défense parmi les pays de l’UE27 ne représentent que 1,2% du PIB. Les dépenses de l’Allemagne n’étaient que de 1,1%, selon Eurostat.

“Pendant des décennies, les pays de l’UE ont apparemment été incapables de payer pour leur propre défense.”

M. Evans a ajouté : « Cet article d’éminents eurosceptiques italiens souligne aujourd’hui l’évidence pour l’UE.

« Nous sommes heureux qu’ils l’aient fait parce que cette information ne semble pas être largement diffusée dans l’UE, ni dans des endroits comme Washington.

« L’évaluation des auteurs italiens selon laquelle toute idée de l’UE formant ses propres forces militaires crédibles est une « tarte dans le ciel » est presque charitable envers l’UE.

“Nous suggérons que les pays de l’UE27 qui sont membres de l’OTAN commencent par payer leur entrée à l’OTAN avant d’entretenir des notions de grandeur qui sont actuellement bien au-delà de leur portée.”

Margaret Thatcher à propos d’une armée européenne :

« Nous devons développer l’Union de l’Europe occidentale, non pas comme une alternative à l’OTAN, mais comme un moyen de renforcer la contribution de l’Europe à la défense commune de l’Occident. , nous devons préserver l’unité et la détermination de l’Europe afin que, quoi qu’il arrive, notre défense soit sûre.

(S’exprimant à Bruges le 20 septembre 1988)

« En apparence, il semble magnifique que les Européens soient désormais disposés à se préoccuper davantage de la défense du continent. Cependant, la véritable dynamique vers une défense européenne distincte est la même que celle vers une monnaie européenne unique – à savoir l’aventure utopique de créer une seule Super-État européen pour rivaliser avec l’Amérique sur la scène mondiale.”

(Parlant en 1999, au lendemain de la guerre du Kosovo, lorsque le Premier ministre britannique de l’époque, Tony Blair, ne s’opposait pas en principe à une défense européenne commune)

« Si les Européens voulaient vraiment augmenter leurs contributions à l’OTAN, ils pourraient le prouver maintenant. Ils peuvent augmenter les dépenses militaires. Ils peuvent rapidement transformer leurs armées en corps professionnels, comme celui du Royaume-Uni. Et ils peuvent acquérir des technologies plus avancées. Mais : “Je ne pense pas que l’objectif soit de partager le même terrain avec les États-Unis mais de rivaliser avec eux. Et c’est le véritable objectif des plans de défense européens et le Royaume-Uni ne devrait jamais en faire partie.”

(Parlant en 2002, lorsque la question a refait surface après les attentats terroristes du 11 septembre 2001)