L’armée de tartan descend à Londres la veille du match de l’Euro contre l’Angleterre

On estime que 20 000 Écossais seront dans la capitale pour regarder le match ce week-end (Photos : W8Media, PA, .)

Des milliers d’Écossais ont commencé à se rendre à Londres pour regarder leur pays affronter l’Angleterre lors de la compétition de football Euro 2020.

Alors que l’équipe de football écossais dispute son premier tournoi en 23 ans, jusqu’à 22 000 fans pourraient s’emparer de la capitale pour regarder le match demain à 20h.

Cela s’ajoute aux 2 600 personnes qui ont des billets pour assister au match en personne à Wembley.

Habituellement, les fans de football peuvent se rassembler dans des «zones de sécurité» mises en place à Hyde Park et Trafalgar Square, mais Londres ne l’a pas fait cette année en raison des restrictions liées aux coronavirus.

Au lieu de cela, Trafalgar Square sera utilisé comme une zone de fans payante et socialement distante pour les travailleurs clés.

Le maire de Londres, Sadiq Khan, a exhorté ceux qui n’avaient pas réservé ou finalisé un «endroit sûr» pour regarder le match à rester chez eux.

“C’est absolument fantastique que l’Ecosse dispute son premier tournoi international depuis 23 ans et j’ai hâte de voir le match de vendredi”, a-t-il déclaré.

« Les fans écossais sont réputés dans le monde entier pour apporter une atmosphère de fête avec eux aux grands tournois, mais avec des restrictions Covid toujours en place des deux côtés de la frontière, la meilleure chose pour les fans sans billets pour le match ou un endroit sûr pour le regarder est de profiter du jeu écossais et de ne pas venir à Londres.

Pour voir cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisagez de passer à un navigateur Web prenant en charge la vidéo HTML5.



Les pubs devraient être bondés de monde, y compris des milliers de fans écossais, regardant le football (Photo: PA)



Deux petits Écossais à la gare centrale de Glasgow se préparent à se rendre à Londres (Photo: .)



Les fans écossais sont arrivés à la gare de King’s Cross toute la journée et devraient continuer à le faire demain



Tout Londres devrait être bondé de fans de football écossais demain



Les Écossais ont été invités à rester chez eux à moins qu’ils n’aient réservé un «lieu sûr»



Il y a des craintes que les Écossais soient laissés à «errer» dans Londres car il n’y a pas de zones de fans sûres mises en place



L’équipe de football d’Écosse jouera contre l’Angleterre demain à 20h



C’est la première fois que l’Écosse participe à l’Euro en 23 ans (Photo : Nick Edwards)



Il y a des inquiétudes quant à l’absence de « zones de fans sûres » à Londres cette année (Photo : Nick Edwards) (Photo : . images)

« Dans un monde idéal, j’accueillerais la Tartan Army à Londres pour ce match à bras ouverts, mais avec l’augmentation des cas de Covid, et avec tant d’enjeux alors que nous combattons cet horrible virus, je crains que cela ne puisse tout simplement pas être cette fois , donc la meilleure chose à faire est de ne pas venir à Londres et de profiter plutôt du jeu à la maison.’

Mais beaucoup craignent que la décision de ne pas accueillir l’armée tartane ne verra les Écossais «errer» dans Londres, incapables de regarder le football.

Cela “causerait des problèmes”, a déclaré à MyLondon, membre du club de supporters de la Roysth Tartan Army, Sven Lister.



Les Écossais portaient des drapeaux, des kilts, des maillots de football, des chapeaux, des écharpes et tout autre objet pouvant montrer leur soutien (Photo: PA)



Sadiq Khan a demandé aux Écossais de rester à la maison à moins qu’ils n’aient des billets en raison de problèmes de coronavirus (Photo: Nick Edwards) (Photo : .)



On estime que 2 600 fans écossais ont des billets pour regarder le match à Wembley vendredi (Photo : PA)



Sadiq Khan a déclaré qu’il “accueillerait normalement l’armée tartan à Londres pour ce match à bras ouverts”



Un stand vend des marchandises pro-écossaises à quelques centaines de mètres de la gare centrale de Glasgow (Photo: PA)



Beaucoup sont arrivés à Londres aujourd’hui avant le match (Photo: Nick Edwards)



De nombreux fans ont des valises et des sacs pour passer la nuit à Londres pour le match de demain (Photo: .)



Les fans arrivent à la gare de King’s Cross en chantant “ça rentre à la maison” en kilt (Photo : Raman Bhardwaj/Twitter)

Le fondateur de la Scottish Football Supporters Association, Paul Goodwin, a souligné que Glasgow avait réussi à créer une fan zone pouvant accueillir 6 000 personnes socialement éloignées.

Il a déclaré au Times: «Il y aura beaucoup de tartan exposé car nous aimons descendre et nous montrer. Le fait que nous n’en ayons pas fait partie [a major tournament] pendant si longtemps est un facteur.

Chacun des 15 trains directs reliant Glasgow à Londres était complet lundi.

De même, presque tous les 17 billets standard de train direct d’Édimbourg étaient également complets.

