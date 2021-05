L’Armée des morts de Zack Snyder accomplit une grande première pour Netflix

Non seulement Army of the Dead se dirige-t-il potentiellement vers un cinéma près de chez vous, mais Variety rapporte que cela se passe grâce à l’une des trois grandes chaînes de théâtre du marché. Mais si vous êtes un client AMC Theatres ou Regal Cinemas, vous ne trouverez le film dans aucun de ces emplacements de marque. Au contraire, cette nouvelle tournure du destin se produit grâce aux cinémas Cinemark et à une poignée d’autres chaînes plus petites. Au total, 600 théâtres montreront Army of the Dead, à partir de vendredi prochain.