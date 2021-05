L’armée des morts est déjà l’un des 10 films les plus regardés de Netflix .

celui de Zack Snyder Armée des morts fait son chemin dans la liste des 10 films les plus regardés de Netflix alors qu’il a attiré 72 millions de foyers au cours de ses quatre premières semaines.

Selon Deadline, le bourré d’action Armée des morts est actuellement à égalité avec George Clooney’s Le ciel de minuit en tant que 9e film le plus regardé sur le streamer. Il a également été numéro un dans plus de 70 pays et le meilleur film dans plus de 90 pays.

Voici le top 10 des films les plus regardés actuellement sur Netflix, ainsi que le nombre de foyers qui ont regardé chaque film:

Extraction – 99 millions

Boîte à oiseaux – 89 millions

Spenser Confidentiel – 85 millions

6 Souterrain – 83 millions

Mystère de meurtre – 83 millions

La vieille garde – 78 millions

Enola Holmes – 76 millions

Puissance du projet – 75 millions

Le ciel de minuit et Armée des morts (égalité) – 72 millions

Armée des morts présente un casting de stars avec Dave Bautista, Ella Purnell, Ana De La Reguera, Theo Rossi, Huma Qureshi, Omari Hardwick, Tig Notaro, Hiroyuki Sanada, Garret Dillahunt, Matthias Schweighöfer, Raúl Castillo, Nora Arnezeder et Samantha Win. Il est réalisé par Snyder.

Bien que le film soit sorti sur Netflix le 21 mai, Armée des morts première dans les cinémas aux États-Unis et en Espagne le 14 mai. On estime actuellement qu’il a fait plus de 800 000 $ au cours de son week-end d’ouverture.

Les travaux précédents de Snyder incluent plusieurs adaptations de bandes dessinées comme 300, Veilleurs, Homme d’acier, et Batman v Superman: l’aube de la justice. Plus récemment, la «coupe Snyder» de Ligue de justice est sorti cette année, avec un temps d’environ quatre heures.