L’armée des voleurs de Netflix’s Army Of The Dead Prequel obtient sa première bande-annonce

L’armée des morts de Zack Snyder a beaucoup à faire, entre une émission dérivée animée, une expérience de réalité virtuelle et un film précédent intitulé Army of Thieves qui se concentre sur le spécialiste de la sécurité Dieter (Matthias Schweighöfer). Le film avait son propre panneau Comic-Con 2021 pour taquiner les détails du film, qui s’est terminé par une bande-annonce de premier aperçu.

Jetez un œil au teaser maintenant.

Le film se concentrera sur Dieter étant enrôlé par une femme nommée Gwendoline (Nathanie Emmanuel) qui l’a “regardé” avec beaucoup d’intérêt et lui donne l’opportunité de vivre une vie un peu moins ordinaire. Utilisant le chaos de l’épidémie de zombies qui se déroule actuellement aux États-Unis comme distraction, Gwendoline prévoit d’utiliser les compétences spécialisées de Dieter pour déchiffrer une liste de coffres-forts impénétrables dans toute l’Europe.

Lors du panel, les producteurs exécutifs Zack et Deborah Snyder ont expliqué qu’il s’agit d’une histoire d’amour entre Gwendoline et Dieter, que nous verrons évoluer au cours du film. Ils ont également souligné l’expérience unique de pouvoir faire un film de préquelle qui est un genre complètement différent du premier film, appelant Army of Thieves plus comme The Italian Job qu’un thriller de zombies.

Schweighöfer réalise le film, qui a été écrit par le co-scénariste de Army of the Dead, Shay Hatten. Il arrivera sur Netflix fin 2021.