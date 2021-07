L’armée espagnole le joue ce lundi au tennis

25/07/2021 à 21:12 CEST

pari

Les matchs du deuxième tour arrivent à Tokyo et ils le font avec de nombreux Espagnols en jeu. Heureusement, dans les tables de simple messieurs et dames, nous continuons avec de nombreux représentants en direct et la vérité est qu’ils ne sortent pas avec de mauvais quotas. Nous allons chercher les plus intéressants.

Sara Sorribes arrive à son match avec Fiona Ferro avec le moral à travers le toit. Il a été le grand sentiment du début de la compétition en battant le numéro 1 mondial Ashleigh Barty Et maintenant, il a devant lui un joueur français qui, en principe, devrait poser beaucoup moins de problèmes. Que les Espagnols prennent le choc se paye [1.5].

Carla Suárez, quant à elle, a déjà remporté l’énorme prix d’être à Tokyo 2020. Après avoir surmonté une maladie très dure, personne ne croyait qu’il serait dans cet état de forme… le problème c’est qu’il a un Karolina Pliskova, l’un des meilleurs joueurs du monde. Avec tous nos regrets, nous pensons que la valeur est à 2-0 en faveur du tchèque a [1.55].

Celui qui arrive comme l’un des candidats clairs pour l’or est Garbiñe Muguruza et dans son choc avant Wang Je ne devrais pas hésiter. Le 2-0 est plus que probable et c’est pourquoi nous nous retrouvons avec ce quota [1.5] que nous pouvons utiliser pour mettre dans un bon combiné. Si nous voulons un quota plus élevé, nous pouvons aller avec la victoire de Paula Badosa contre Iga Swiatek, qui est à [3.4].

Le box des hommes avance aussi

Quant aux hommes, deux sont les noms qui représentent encore les Espagnols. Alexandre Davidovitch affrontera l’Australien John Millman et sa victoire est à portée de main [1.44]. Pablo Carreño, pour sa part, a un quota identique dans son match contre le champion du Grand Chelem, le Croate Marin Cilic.