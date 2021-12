L’armée est obligée de changer les plans de la nouvelle variante

27/12/2021 à 15h31 CET

Le ministère de la Défense a prévu de mettre fin à la mission Baluarte le 31 décembre, visant avant tout à soutenir le suivi des tâches des communautés autonomes; mais l’apparition du variant omicron et l’augmentation de l’incidence du Covid-19 Ils ont forcé un changement de plans et ont encore augmenté le nombre de militaires impliqués dans la lutte contre la pandémie.

C’est ce qu’a révélé ce lundi la ministre de la Défense, Margarita Robles, lors d’une visite à l’Unité de surveillance épidémiologique installée à la base de la Brigade de parachutistes de l’armée à Paracuellos del Jarama (Madrid), d’où ils apportent leur soutien aux cinq provinces castillanes-Manchegas. .

La participation des Forces armées contre le Covid-19 Elle a commencé en mars 2020 avec la mission Balmis, qui a fait descendre des milliers de soldats dans la rue pour des tâches de désinfection, des tâches logistiques, des transferts de patients entre hôpitaux et des défunts vers les morgues provisoires installées dans la Communauté de Madrid.

La Opération Balmis a été désactivé plus de trois mois plus tard, en juillet, et en septembre le Commandement des opérations il a dû réactiver les Forces armées sous Mission Bastion face à la nouvelle vague du virus.

Cette mission est restée active depuis lors, effectuant des tâches de désinfection, de transport de vaccins et de vaccination pour le personnel olympique ; bien que la tâche prioritaire ait été le suivi en collaboration avec les communautés autonomes. Pendant ces 14 mois, l’armée a passé plus de six millions d’appels pour assurer le suivi des cas positifs ou le suivi de vos contacts.

Cette activité avait diminué ces derniers mois et le ministre de la Défense, conjointement avec le commandement des opérations, avait décidé de désactiver l’opération à la fin de l’année. Cependant, l’augmentation de l’incidence a fait que les autonomies demandent à nouveau la collaboration des Forces armées et maintenant, il y a à nouveau plus de 1 500 pisteurs militaires actifs.

Euskadi est la seule communauté qui n’a pas encore demandé l’ale soutien des Forces armées pour ces tâches de suivi, tandis que la Catalogne ne dispose que de trois douzaines de soldats pour suivre les passagers arrivant à l’aéroport d’El Prat en provenance d’Afrique australe.

Mais en plus, le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a annoncé la semaine dernière que la Défense collaborera également avec les autonomies en matière de vaccination. Pour cela, il dispose des deux hôpitaux militaires de Saragosse et de Madrid et jusqu’à 150 unités mobiles composées de trois ou quatre personnes et prêtes à se déplacer partout où cela est nécessaire.

Robles a détaillé ce lundi que cette semaine les Forces armées Ils commenceront à vacciner à l’hôpital de Saragosse à la demande du gouvernement d’Aragon et qu’il a déjà été en contact avec d’autres autonomies qui envisagent également de transférer cette demande de collaboration à la Santé.