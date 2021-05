L’armée frappe plus de 130 cibles terroristes palestiniennes en réponse aux attaques à la roquette ⋆ .

Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont riposté vigoureusement lundi soir et mardi matin en réponse aux terroristes palestiniens tirant des centaines de roquettes à l’intérieur d’Israël.

«Selon les Forces de défense israéliennes, plus de 200 roquettes et obus de mortier ont été tirés de la bande de Gaza vers Israël de 18 heures du lundi à 6 heures du matin mardi, dont des dizaines ont été interceptés par des batteries de défense antimissile Iron Dome», a rapporté le Times of Israel. «L’armée a déclaré que l’Iron Dome avait un taux d’interception réussi de plus de 90% des projectiles se dirigeant vers les zones peuplées.»