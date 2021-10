L’armée indienne déploie plus de puissance de feu le long de la BAC dans le secteur est

Pour la transparence du champ de bataille et assurer une réponse rapide, l’armée indienne a infusé une technologie importante pour fusionner divers capteurs et plates-formes.

Pour faire face à l’impasse actuelle entre les armées de l’Inde et de la Chine, l’armée indienne a considérablement augmenté sa puissance de feu le long de la ligne de contrôle réel (LAC) dans le secteur oriental.

Sur près de 1 300 km de BAC, l’armée a déployé des obusiers ultra-légers M777, des canons de défense aérienne L-70 de 40 mm améliorés et une fusion automatisée et électronique de Bofors et d’autres canons d’artillerie.

Afin d’assurer un renforcement global des défenses notamment dans le secteur de Tawang, divers services ont été intégrés en temps réel grâce à l’automatisation, à travers des « localités défendues intégrées » localisées en plusieurs points le long du LAC.

Diverses armes de l’armée indienne – artillerie, ingénieurs, infanterie, défense aérienne, aviation et aussi les avions de chasse de l’armée de l’air indienne pour apporter une puissance de feu maximale et toute autre menace en temps réel.

Importance des défenses intégrées

Le Maj Rufus Johnson, commandant de compagnie dans l’une de ces localités autour de la région de Bumla, BAC, déclare : « Pour contrecarrer les plans de l’ennemi, cette zone doit être dominée pour s’assurer que l’ennemi ne puisse pas se déplacer facilement vers Tawang. Il y a deux spots : la route de Bumla vers Tawang sur un tronçon de 35 km et la vallée après la ligne de crête du LAC.

canons de défense aérienne

Pour la première fois, les canons de défense aérienne L-70 améliorés ont été déployés dans des zones de haute altitude à travers le pays. Ce pistolet amélioré est doté des composants de pointe de la technologie la plus récente et est considéré comme un système d’arme puissant contre les véhicules de combat sans pilote, les véhicules aériens sans pilote, les hélicoptères d’attaque et les avions modernes.

Il utilise désormais des munitions à fusée de proximité modernes qui ont augmenté la probabilité de toucher de l’arme.

En savoir plus sur les pistolets L-70

Dans les années 1950, ce pistolet était fabriqué par la société suédoise Bofors AB. À la fin des années 1960, ce pistolet a été acheté par l’Inde et a été amélioré par Bharat Electronics Limited (BEL).

En savoir plus sur M777

Les obusiers ultra-légers M-777 qui ont été achetés à BAE Systems basé aux États-Unis et assemblés en Inde par Mahindra Defence ont été intronisés en novembre 2018. Le M777 est un canon d’artillerie remorqué de 155 mm de calibre 39 et ne pèse que quatre tonnes. et déployé le long de BAC.

Comme indiqué précédemment par Financial Express Online, le directeur général de l’artillerie, le lieutenant-général TK Chawla, lors d’une interaction avec les médias, avait mentionné que trois régiments de cette arme avaient été levés et que le quatrième était en train de l’être.

Comme cela a été rapporté précédemment par Financial Express Online, un contrat pour des canons M777 de 155 mm et 39 obusiers ultra légers de calibre a été signé avec le BAE basé aux États-Unis. Ceux-ci ont été achetés dans le cadre de la route des ventes militaires étrangères de gouvernement à gouvernement. À ce jour, 75 ont été livrés et assemblés en Inde par BAE Systems en partenariat avec Mahindra Defence. En cas d’urgence, ces canons peuvent être transportés par avion par les hélicoptères de transport lourd Chinook vers n’importe quel endroit avancé du pays.

Pistolets Bofors

Des canons Bofors éprouvés au combat se trouvent également le long du LAC et dans le cadre du projet Shakti qui a été entrepris par BEL, ces canons hérités sont devenus plus efficaces. Et sont intégrés électroniquement aux troupes avancées et au centre de commandement.

