L’armée indienne obtiendra bientôt des fusils d’assaut AK-203 indigènes

Avant le sommet annuel Inde-Russie (6 décembre 2021), le plus gros contrat pour la fabrication de plus de 5 lakhs de fusils d’assaut Kalachnikov AK-203 en Inde a été autorisé. Les fusils seront fabriqués dans le cadre d’une coentreprise entre les anciennes entités OFB et Rosoboronexport de Russie, dans une usine à Amethi, en UP.

« C’est le reflet de l’approfondissement du partenariat entre l’Inde et la Russie », a déclaré une source gouvernementale. Ces carabines seront produites en Inde dans le cadre de l’initiative Make in India.

Pourquoi autrefois ?

Plus tôt cette année, l’Ordnance Factory Board (OFB) a été dissous et sept nouvelles DPSU ont été créées dans le cadre du plan du gouvernement de se transformer en société. Et, maintenant, la coentreprise est entre Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) et les DPSU nouvellement formées – Advanced Weapons & Equipment India Ltd. (AWEIL) et Munitions India Limited (MIL) de l’Inde.

Auparavant, une joint-venture avait été créée entre l’ancien OFB qui détenait 50,5% (et ce sera désormais avec AWEIL & MIL) ; Kalashnikov Concern en détient 42 pour cent et Rosoboronexport en détient 7,5 pour cent.

Comme cela a été signalé précédemment, AWEIL a été officiellement constituée en vertu de la loi sur les sociétés de 2013 et, plus tard cette année, en octobre, a été notifiée par le ministère de la Défense (DDP).

Des sources ont confirmé à Financial Express Online que tous les problèmes liés à la coentreprise, à la localisation, à la production et à la tarification ont été résolus. « Le contrat est prêt. Et toutes les approbations ont été données.

Quand la production commencera-t-elle ?

Une fois le contrat signé, Financial Express Online a annoncé plus tôt que la partie russe fournira l’équipement nécessaire à la fabrication de ce fusil et formera l’équipe indienne qui sera derrière les machines. Le plan est de produire les fusils d’assaut dans l’usine de Korwa qui sera localisée à 100 pour cent.

Récemment, une équipe de haut niveau s’est rendue en Russie pour discuter de questions liées au transfert de technologie, aux coûts, etc., avec des responsables de Kalachnikov et de Rosoboronexport.

Quand commencera la livraison ?

Il débutera dans les trois mois suivant la première tranche de paiement. Et, selon un officier supérieur, la fabrication des fusils d’assaut doit être achevée en 32 mois.

Pourquoi le projet a-t-il été retardé ?

En raison du coût élevé et des problèmes liés au transfert de technologie et au contenu autochtone.

Et, le ministère de la Défense a dû acheter environ 70 000 AK-103 sur étagère pour répondre aux besoins urgents de l’armée indienne.

Besoin de l’armée indienne

Il était initialement de 6,71 lakhs, mais en raison de retards, 70 000 fusils AK-103 ont été achetés dans le commerce. Comme cela a été rapporté précédemment par Financial Express Online, ces fusils AK-203 de calibre 7,62 x 39 mm remplaceront le fusil INSAS en service, vieux de trois décennies.

Qu’est-ce qu’un fusil d’assaut AK-203 ?

C’est un dérivé de l’AK-47 et il est utilisé dans le monde par plusieurs armées. C’est une carabine de calibre 7.62x39mm.

C’est aussi une arme préférée des terroristes.

Ces nouvelles carabines ont une portée de 300 mètres, elles sont légères et faciles à utiliser.

Ces fusils d’assaut modernes sont robustes et sont une technologie éprouvée et aideront le soldat à relever les défis opérationnels et dans les opérations de contre-insurrection et de contre-terrorisme.

Selon des sources gouvernementales, ce nouveau projet contribuera à offrir des opportunités à plusieurs MPME et autres industries liées à la défense qui fourniront la matière première et d’autres composants.

Le mois dernier, le Defense Acquisition Council (DAC), sous la présidence du ministre de la Défense Rajnath Singh, a approuvé l’accord. Cependant, il y avait un autre obstacle à franchir avant que l’accord ne soit conclu et il était lié à la localisation du fusil.

