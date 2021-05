L’armée indienne publie une liste de contrôle des faits pour la situation à l’hôpital de la base, Delhi Cantt

Selon la liste de contrôle des faits, en raison du nombre élevé de patients sollicitant une assistance médicale et du refus des hôpitaux chargés de traiter les anciens combattants par l’ECHS, s’ajoute à la surcharge de l’hôpital.

Au milieu des appels à l’aide de plusieurs vétérans, de leurs familles et du personnel militaire sur les réseaux sociaux, ainsi que des rapports des médias alléguant des installations médicales inadéquates pour faire face au nombre croissant de cas de COVID-19, l’armée indienne a émis des vérifications des faits, cherchant à apaiser les préoccupations .

Que dit la vérification des faits sur le processus d’admission du personnel affecté par COVID-19 à l’hôpital de base de Delhi Cantt (BHDC)?

Il a été précisé qu’il n’y a pas de longues files d’attente aux portes d’entrée et que tous les anciens combattants, tout le personnel et leurs personnes à charge sont guidés vers le centre d’accueil par le personnel administratif.

Une fois sur place, un tri immédiat est effectué par des médecins militaires qualifiés. Ces médecins commencent alors à séparer les patients en fonction de la gravité de leur maladie. L’ensemble de ce processus ne prend pas plus de 5 à 10 minutes, à la fin desquelles, sur la base des recommandations du médecin-conseil, ils sont soit avisés de l’isolement à domicile, soit envoyés à l’admission.

Pour ceux qui doivent être isolés à la maison, ils reçoivent des paquets médicaux prêts à l’emploi à emporter avec eux et bénéficient de consultations adéquates.

Alors, pourquoi la file d’attente à la réception?

La ligne est due aux contraintes de capacité de l’hôpital en général indique la liste de contrôle des faits. Selon la liste de contrôle des faits, en raison du nombre élevé de patients sollicitant une assistance médicale et du refus des hôpitaux chargés de traiter les anciens combattants par l’ECHS, s’ajoute à la surcharge de l’hôpital.

Et, un système de jetons a été créé qui ne différencie personne sur la base de son rang ou de son statut de service. Ce système a été introduit pour aider à une meilleure prise en charge des patients.

Selon la vérification des faits de l’armée indienne, la file d’attente à l’intérieur est due au fait qu’aucun patient ne mérite des soins médicaux et l’admission est refusée. Il n’y a pas de lignes différentes pour les différentes catégories puisque toutes les vies sont égales.

Des efforts sont en cours pour renforcer les capacités de l’hôpital de base. Comme indiqué précédemment dans Financial Express Online, la capacité est passée de 340 lits (dont 250 lits oxygénés) à 650 lits, dont 450 lits oxygénés le mois dernier. Les travaux vont augmenter les capacités à 950 lits oxygénés d’ici la fin de ce mois.

Il poursuit en expliquant: «La séparation des patients qui nécessitent une intervention médicale urgente et vitale de ceux dont le traitement peut être retardé d’un certain temps est une décision purement médicale.»

