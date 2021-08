L’armée indienne va acheter l’AK-203 sur étagère à la Russie

Fusils d’assaut Kalachnikov

Alors que la production d’armes russes de 7,62 × 39 mm n’a pas encore commencé à l’usine d’artillerie de Korwa dans l’Uttar Pradesh (UP), l’armée indienne a décidé d’acheter 70 000 fusils d’assaut AK-203 à la Russie.

“L’accord pour ces fusils d’assaut a été signé récemment et peu de temps après le versement de la première tranche de paiement, les livraisons suivront dans les trois mois”, a confirmé une source.

Comme cela a été rapporté par Financial Express Online, l’armée indienne souhaite se procurer plus de 7,5 lakh de fusils AK-203. En 2019, les deux pays, l’Inde et la Russie, ont déjà signé un accord intergouvernemental (IGA) à la suite duquel une joint-venture — Indo-Russian Rifles Private Limited (IRRPL) — a été créée à Korwa, Pradesh, pour la fabrication de ces fusils.

C’est entre l’Ordnance Factory Board (OFB) de l’Inde et du côté russe c’est Rosoboronexports et Kalashnikov. Et pour assurer l’exécution et la livraison des fusils en temps voulu au fur et à mesure de leur démarrage, l’armée indienne a également nommé un général de division en tant que directeur général (PDG) de l’IRRPL. Alors que l’OFB détient une participation majoritaire de 50,5%, le Groupe Kalachnikov détient une participation de 42% et Rosoboronexport ; L’agence d’État russe détient les 7,5 pour cent restants.

Pendant ce temps, une demande de proposition (RFP) a été lancée par le ministère de la Défense à la JV pour la fourniture de fusils à 6,71 lakh.

Il est considéré comme la version la plus récente et la plus avancée du fusil AK-47. Et cela devrait remplacer le fusil d’assaut Indian Small Arms System (INSAS) de 5,56 × 45 mm, qui, selon les officiers, a maintenant des problèmes à haute altitude.

Les carabines de la série AK200 ont conservé tous les avantages des classiques AK originaux : fiabilité, durabilité et facilité d’entretien.

Par rapport aux fusils Kalachnikov précédents, l’AK203 a une meilleure ergonomie, précision et densité de tir.

Mécanique robuste et simplicité d’utilisation.

Le pistolet a été testé dans des conditions de chaleur et de froid extrêmes.

Haut degré de polyvalence, d’ajustabilité et de personnalisation de l’AK203 – principalement en raison de la présence du rail Picatinny qui permet l’installation facile sur le fusil de base de divers équipements supplémentaires en fonction de la nature de la mission : viseurs nocturnes et diurnes, poignées, lampes de poche, laser désignateurs, etc.

Ainsi peut être rapidement adapté à l’utilisation de composantes variées des agences de sécurité ainsi que des forces armées.

Financial Express Online a déjà signalé que dans le cadre de la JV IRPL, environ 100 000 Ak-203 devaient être achetés dans le commerce et que les 6 50 000 fusils restants devaient être fabriqués ici en Inde dans le cadre du transfert de technologie.

La restructuration de l’OFB va-t-elle impacter la JV ?

Non. Selon les rapports, la récente restriction de l’OFB n’aura aucun impact sur la coentreprise entre l’Inde et la Russie pour la production des fusils AK 203. Une fois le contrat finalisé, le transfert de technologie (ToT) complet prendra plus de trois ans.

Quels sont les problèmes derrière le retard?

L’accord final pour la production conjointe est lié au coût élevé qui a été cité par la partie russe qui demande des redevances élevées par fusil produit en Inde dans le cadre de la JV.

