L’armée remporte le tournoi des forces armées sur le Missouri 24-22 : réaction, analyse, 5 réflexions

L’armée a battu le Missouri pour remporter l’Armed Forces Bowl. Cinq réflexions et analyse du jeu, et ce que tout cela signifie.

Bol des forces armées : 5 choses qui comptent

Score final: Armée 24, Missouri 22

Prédiction CFN: Missouri 27, Armée 21

Ligne: Armée -9, o/u : 54

5. Les demi offensifs ont réussi

Le Missouri a eu les deux grands scénarios avec le quart-arrière partant Connor Bazelak sur le banc et le porteur de ballon vedette Tyler Badie se retirant. Il s’est avéré que ni l’un ni l’autre n’avait autant d’importance.

Plus d’informations sur la première partie dans un instant. En ce qui concerne la deuxième partie, les remplaçants ont fait leur travail.

Elijah Young a été rapide, arrachant un sommet de 75 verges. Dawson Downing a couru 69 verges. Le QB Brady Cook était dangereux avec 53 yards. Badie aurait fait plus de différence, mais les Tigers ont récolté en moyenne plus de cinq verges par course.

De l’autre côté, c’était le spectacle de Jakobi Buchanan.

Il n’a couru que 68 verges et un score en 21 courses, mais il était le bélier qui a continué à se convertir lors des quatrièmes essais et a traversé le front défensif de Mizzou tout au long du match.

Il n’a pas tâtonné. L’armée n’a pas retourné la balle. Cependant, Downing…

4. Le jeu le plus frustrant possible – pour le Missouri

Le Missouri a des talents SEC.

Il a les meilleurs joueurs polyvalents, les meilleurs athlètes et les parties qui auraient dû être capables de dépasser l’armée – et ils l’ont presque fait.

Si vous aviez dit aux entraîneurs du Missouri que l’armée devancerait les Tigers de 16 verges au sol, ils auraient supposé que c’était une victoire facile.

La ligne offensive du Missouri a détruit le front défensif de l’armée – presque.

Il y avait des chances de garder les disques en vie – mais le D de l’armée a réussi quelques énormes quatrièmes essais.

Il y avait des occasions en première mi-temps de mettre le match à l’écart – mais le D d’Army a réussi quelques arrêts énormes. Les tirs sur le terrain des Tigers étaient sympas, mais le score à la mi-temps aurait dû être d’au moins 24-7 et le match terminé. Au lieu de cela, trois buts sur le terrain ont maintenu l’armée en vie.

Il y avait une chance de gagner le match, et l’offensive du Missouri l’a presque fait avec le brillant touché tardif – puis Brady Cook a raté une tentative de conversion à deux points grande ouverte qui en aurait fait un match à trois points.

Tout était là pour la prise, mais…

3. Ouais, le Missouri a perdu, et ça va

C’était une perte. Ce fut une douloureuse défaite de dernière seconde lorsque l’équipe semblait avoir gagné.

Cependant, la recrue QB Brady Cook a joué comme un gardien. Jeté dans le moment difficile en tant que partant, avait complété 27 passes sur 34 pour 238 verges et un touché, et il a couru neuf fois pour 53 verges et un score. Il a raté quelques lancers – en particulier lors de l’essai à deux points en retard – mais il n’a pas retourné le ballon et il a continué à conduire avec ses jambes.

La ligne offensive était remarquable. La rotation des dos a fonctionné. L’offensive a bien déplacé le ballon au premier quart et dans les derniers instants, et la défense a réussi à maintenir le jeu au sol de l’armée à moins de quatre mètres par course.

C’était une fin brutale de la saison, mais il y a la motivation pour l’année prochaine autour d’une multitude de beaux jeunes.

2. L’armée est devenue l’armée et a fait ce qu’elle avait à faire

Oui, le Missouri manquait un grand nombre de joueurs et a lancé le match avec un nouveau champ arrière de départ, mais l’armée a perdu le quart partant Christian Anderson à cause d’une blessure à la cheville.

D’une manière suivante, Tyler Tyler a lancé la passe de touché au quatrième essai lorsque l’équipe en avait absolument besoin.

L’armée a fait ce qu’elle avait à faire en faisant ce qu’elle fait normalement.

Continuez d’avancer, continuez à obtenir des verges positives, créez une situation de troisième essai gérable, convertissez-vous sur un court essai de quatrième essai – les Black Knights l’ont fait cinq fois.

La défense n’était guère stellaire, mais elle a réussi quelques quatrièmes essais massifs, elle s’est pliée mais ne s’est pas cassée en première mi-temps après le premier entraînement du Missouri – les buts sur le terrain au lieu des touchés étaient un gros problème – le jeu de passes est venu avec juste assez de production pour compter, et il n’y a eu aucun chiffre d’affaires et seulement quatre pénalités.

L’armée est devenue l’armée, mais cette fois, cela signifiait une victoire sur un programme Power Five.

1. L’armée qui bat une équipe SEC est plus importante que vous ne le pensez

Bien sûr, il y a eu des succès aux programmes Army contre Power Five au cours de sa longue et illustre histoire, mais c’était un moment.

La défaite face à la Navy a peut-être pué, mais c’était une excellente façon de terminer la saison.

L’armée a battu Duke 21-16 en 2017. C’était la dernière victoire contre un programme Power Five.

Il a battu Wake Forest en 2016, Boston College en 2012 et Northwestern en 2011, mais il n’y a pas eu de victoires massives contre de grandes équipes. Le Missouri n’était peut-être pas génial, mais c’était une équipe 6-6 de la SEC.

42-38 à Vanderbilt en 1990. C’était la dernière victoire de l’armée sur une équipe de la SEC.

L’armée a poussé l’Alabama au Sun Bowl de 1988 – une victoire 29-28 Tide – et elle a battu le Tennessee en 1986, et…

Cela faisait longtemps que Army n’avait pas pu remporter une telle victoire, surtout sur une grande scène. À maintes reprises, sous la direction de l’entraîneur-chef Jeff Monken, ses équipes se battaient durement contre les grands garçons et manquaient de peu.

Le style a fonctionné, la perfection du métier a fonctionné, et Army vient de remporter sa cinquième victoire au bol en six essais – la troisième victoire sous Monken.