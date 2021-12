L’armée russe est-elle la plus forte d’Europe ?

27/12/2021 à 08:00 CET

SPORT.es

Les services de renseignement américains et ukrainiens préviennent depuis des semaines que la Fédération de Russie se prépare à lancer une attaque éclair contre l’Ukraine. Concernant ces informations, il existe des opinions et des évaluations de toutes sortes. Certains lui donnent plus de véracité et d’autres moins. Cependant, l’axe de toute la question est la capacité militaire de la Russie à mener les actions envisagées par ses « ennemis ». Cette armée est-elle la plus forte d’Europe ? Il est indéniable que sur la scène européenne c’est celui qui a le plus de poids.

Héritière de l’ancienne et glorieuse « Armée rouge » de l’Union soviétique, la Fédération de Russie a renforcé sa position militaire au cours des dernières décennies. Cependant, l’Union européenne est un grand rival à considérer. Le seul défaut de l’UE est l’inexistence d’une armée européenne commune. Un problème grave que de nombreux géopolitiques ont pointé plus d’une fois. Dans tous les cas, les armées européennes séparées sont aussi des entités à prendre en compte. Surtout la France et le Royaume-Uni (bien qu’il ne soit plus de l’UE). Ces deux pays ont des armes nucléaires.

Sur le papier, l’armée russe est la plus forte d’Europe. Il ne fait aucun doute que la Russie pourrait prendre le contrôle de larges pans de l’Europe dans les 72 heures si elle s’y prépare. De même, il agirait en alliance avec ses alliés. Toujours à garder à l’esprit, y compris la Biélorussie.