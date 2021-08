L’armée spécule sur l’avenir des concerts

in

BTS ARMY a le cœur brisé que le concert MOTS soit annulé. BigHit Music a annoncé l’annulation officielle de la tournée “Map Of The Soul” de BTS le 20 août. Le septuor nominé aux Grammy avait initialement annoncé la tournée MOTS en 2020. Elle avait été initialement reportée, mais maintenant, elle a été officiellement annulée.

BTS ARMY s’est adressé à Twitter pour spéculer sur le résultat de l’annulation de la tournée MOTS. Les fans se demandent s’ils assisteront un jour à certaines des faces B emblématiques de Map Of The Soul, notamment “Inner Child”, “My Time” et “Ugh”, lors d’un futur concert.

LIRE LA SUITE: LA DATE DE SORTIE DES FACT MUSIC AWARDS 2021 CONFIRMÉE: PERFORMANCE DE BTS ET O REGARDER LES DÉTAILS

BTS ARMY a le cœur brisé par l’annulation de la tournée MOTS (BTS Twitter)

BigHit Music annule officiellement la tournée mondiale de Map of The Soul

Alors que BTS ARMY a été béni avec un certain nombre de concerts virtuels depuis le report de MOTS, il y avait toujours de l’espoir que le fandom puisse à nouveau chanter les noms des Bangtan Boys lors d’un événement en direct dans un avenir très proche.

Malheureusement, BigHit Music a confirmé qu’en raison de circonstances imprévues, il n’est pas possible pour le groupe de tête Billboard Hot 100 de participer à la tournée Map Of The Soul de si tôt. Ainsi, ils préparent un format différent pour répondre aux attentes des fans.

BTS ARMY spécule sur l’avenir des concerts des Bangtan Boys

Avec la fin officielle de l’ère MOTS, BTS ARMY se demande s’ils pourront bientôt assister aux sorties les plus récentes dans un concert physique.

En parlant de chagrin, un fan a partagé : « Je suis triste pour les fans qui attendaient ça depuis si longtemps. Mais, je suis dévastée pour les garçons qui en parlent depuis presque 2 ans. Ils ont parlé de la façon dont ils pleuraient et étaient bouleversés lorsqu’ils ont appris la nouvelle pour la première fois l’année dernière, alors j’espère qu’ils vont bien cette fois-ci.

Un autre fan a affirmé à juste titre que le fandom a presque doublé de taille maintenant, et qu’il sera encore plus difficile d’obtenir des billets pour les futurs concerts.

Ce contenu n’a pas pu être chargé

Je suis triste pour les fans qui attendaient ça depuis si longtemps, mais je suis dévasté pour les garçons qui en parlent depuis presque 2 ans. Ils ont parlé de la façon dont ils pleuraient et étaient bouleversés lorsqu’ils ont appris la nouvelle pour la première fois l’année dernière, alors j’espère qu’ils vont bien cette fois-ci. – Kaia⁷ (@JoonJulieAgust) 20 août 2021

Ce contenu n’a pas pu être chargé

omg je viens de réaliser qu’il va être 100 fois plus difficile d’obtenir des billets pour les futurs concerts de bts😭 – (@lazzat1021) 20 août 2021

Les fans ont également spéculé sur la façon dont les premiers BTS pourraient à nouveau fonctionner à l’avenir devant ARMY. Un fan a écrit: “L’avenir de BTS, la possibilité de tourner aux États-Unis est entre les mains de l’AMÉRIQUE et cela ne s’annonce pas bien.”

Un autre a tweeté : « Il y a deux options après l’annulation de la tournée MOTS : 1. il n’y a aucun espoir de concerts dans un proche avenir 2. une nouvelle ère est sur le point de commencer et BTS devrait y adapter la nouvelle tournée (quand cela se produit) »

Ce contenu n’a pas pu être chargé

L’avenir de bts pouvant tourner aux États-Unis est entre les mains de l’AMÉRIQUE et ça ne s’annonce pas bien…… – tarte aux pommes ♡ (@itsmeyourqueen_) 20 août 2021

BTS sera présent à la 76e assemblée générale de l’ONU

Bien que les concerts physiques n’aient peut-être pas lieu de sitôt, BTS serait présent à la 76e Assemblée générale des Nations Unies en septembre en tant qu’envoyé spécial du président sud-coréen. Lisez tout sur leur apparition prévue ici.

Dans d’autres nouvelles, Snowdrop : tout ce que vous devez savoir sur les débuts du K-drama de Jisoo !