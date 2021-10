L’armée taïwanaise a-t-elle une chance contre la Chine ? Peu le pensent

La crainte que la Chine essaie de s’emparer de Taïwan préoccupe les planificateurs militaires et les responsables de l’administration américains. Peu d’entre eux pensent que l’armée taïwanaise pourrait tenir le coup.

Les soldats, les stratèges et les responsables gouvernementaux de Taïwan et des États-Unis disent que l’armée de l’île est déchirée par des problèmes internes, dont beaucoup se sont accumulés au fil des années de calme et de prospérité économique et rongent maintenant la capacité de Taïwan à dissuader la Chine.

DOSSIER : Des soldats taïwanais saluent lors des célébrations de la fête nationale devant le bâtiment présidentiel à Taipei, à Taïwan. (AP Photo/Chiang Ying-ying)

Parmi les préoccupations les plus urgentes figurent une mauvaise préparation et un moral bas parmi les quelque 80 000 Taïwanais qui sont enrôlés chaque année et les près de 2,2 millions de réservistes.

Xiao Cheng-zhi, un jeune de 26 ans du centre de Taïwan, a déclaré que ses quatre mois de formation de base qui se sont terminés l’année dernière consistaient principalement à balayer les feuilles, à déplacer les pneus de rechange et à arracher les mauvaises herbes. Mis à part une certaine formation au tir, a-t-il dit, ses cours n’avaient aucun sens.

M. Xiao a qualifié ses cohortes de soldats aux fraises, un terme utilisé à Taïwan pour décrire les jeunes élevés par des parents surprotecteurs qui se font facilement des bleus. Bien qu’il ait déclaré qu’il était prêt à servir, il doutait que l’île ait beaucoup de chances contre l’Armée populaire de libération de la Chine.

DOSSIER : Dans cette photo d’archive non datée publiée par le ministère de la Défense de Taïwan, un avion de chasse chinois PLA J-16 vole dans un endroit non divulgué (ministère de la Défense de Taïwan via AP)

Le Parti communiste chinois considère Taïwan comme faisant partie de son territoire bien qu’il ne l’ait jamais gouverné. Bien qu’il n’y ait aucun signe d’un conflit imminent, Pékin a clairement indiqué son intention de mettre finalement Taïwan sous son contrôle.

Lors d’entretiens, des soldats et des réservistes taïwanais ont exprimé des inquiétudes quant à la formation et à la préparation. L’un d’eux a dit qu’il avait regardé des films de guerre américains pendant l’entraînement après avoir manqué de choses utiles à faire. Un autre a dit qu’il passait beaucoup de temps à lire et à dessiner, et qu’il n’y avait de toute façon pas de quoi s’inquiéter. Les sondages d’opinion et les entretiens suggèrent que de nombreux Taïwanais s’attendent à ce que les États-Unis prennent les choses en main si un grave danger se présente.

Deux jeunes hommes ont décrit comment ils avaient pris du poids supplémentaire pour être disqualifiés de la conscription militaire, une pratique courante selon certains jeunes taïwanais. L’un d’eux a déclaré qu’il s’était gavé de gros repas toutes les quatre heures pendant un mois, y compris des repas combinés de McDonald’s, pour gagner suffisamment de livres pour être exempté.

Le personnel de l’armée de l’air chinoise défile devant les chasseurs J10C et JH-7A2 de l’armée chinoise lors du 13e Salon international de l’aviation et de l’aérospatiale de Chine, également connu sous le nom de Airshow China 2021, le mercredi 29 septembre 2021, à Zhuhai, dans la province du Guangdong (sud de la Chine). (Photo AP/Ng Han Guan)

Grant Newsham, un colonel à la retraite des Marines américains qui a passé 2019 à Taïwan à étudier les défenses de l’île, a déclaré que Taïwan disposait d’un noyau solide de troupes bien entraînées et de « superbes officiers prêts à se battre ». D’autres experts militaires comparent les meilleurs pilotes et officiers de Taïwan aux meilleurs du monde.

Mais l’armée taïwanaise est sous-financée et son système de réserves est une pagaille, a déclaré M. Newsham. Il a besoin de meilleurs salaires, et il pourrait devenir beaucoup plus efficace en s’entraînant avec les États-Unis et ses alliés, a-t-il déclaré.

