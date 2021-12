L’Arménie nie que le « corridor Zangezur » soit ouvert pour relier l’Azerbaïdjan à la Turquie

Comme l’Inde amie, la République d’Arménie est un État démocratique qui garantit la liberté de la presse aux normes mondiales les plus élevées.

Récemment, Financial Express Online a publié un article sur Relations Inde-Turquie par un académicien à Ankara.

Dans une lettre adressée au rédacteur en chef, l’ambassade d’Arménie à New Delhi a soulevé une objection concernant la mention de la prétendue volonté de l’Arménie de fournir le soi-disant « corridor de Zangezur » pour relier l’Azerbaïdjan à la Turquie.

Voici ce qu’ils disent :

Monsieur le rédacteur,

Comme l’Inde amie, la République d’Arménie est un État démocratique qui garantit la liberté de la presse aux normes mondiales les plus élevées. Cependant, cela ne signifie pas que de fausses informations peuvent être fabriquées et diffusées parmi le public par le biais de médias démocratiques.

Il s’agit de l’article intitulé « Nouvelles opportunités pour les relations Inde-Turquie » de l’universitaire turc Omair Anas publié dans votre prestigieux journal le 5 décembre 2021.

Laissant les épisodes sur la civilisation turque sur la conscience de l’auteur (laissez les représentants de tous ses pays voisins qui ont souffert de l’agression turque pendant des siècles en parler, car les faits indéniables de l’histoire ne peuvent être cachés derrière les rideaux de beaux feuilletons turcs tournés dans le meilleures traditions de science-fiction), je voudrais attirer votre attention directement sur les inventions de l’auteur turc concernant ma patrie, l’Arménie, et sa prétendue volonté de fournir le soi-disant « corridor de Zangezur » pour relier l’Azerbaïdjan à la Turquie.

L’affirmation de l’auteur n’a aucun fondement factuel et repose entièrement sur les vœux pieux de ce dernier. Naturellement, le tandem turco-azerbaïdjanais, qui a été récemment rejoint avec beaucoup d’enthousiasme par son troisième membre, le Pakistan, veut obtenir un couloir ininterrompu à travers le territoire de l’Arménie et hors de son contrôle.

Nous pensons que la coopération Turquie-Azerbaïdjan-Pakistan contribue grandement à l’idée de néo-ottomanisme louée par l’auteur et non acceptée par aucun pays voisin. Cela représente un danger évident non seulement pour la région du Caucase du Sud, mais aussi pour l’Inde amie et ses voisins.

Nous vous demandons par la présente de publier cette rétractation présentant la position officielle de la République d’Arménie dans votre journal afin qu’un grand nombre de lecteurs de votre éminente publication ne se forment pas une opinion erronée sur la réalité actuelle.

Avec respect,

Vladimir Poghossian

Consul de l’Ambassade de la République d’Arménie en République de l’Inde

New Delhi

L’auteur Omair Anas, professeur adjoint, Ankara Yildirim Beyazit University, Ankara, Turquie, répond :

« En tant qu’observateur des affaires internationales, ma responsabilité est de proposer une analyse professionnelle et objective du processus en cours, sur la base d’informations accessibles au public. Je voudrais citer l’agence de presse arménienne Arka sur l’interprétation de l’accord contestée par M. le Consul.

« La déclaration trilatérale du 9 novembre 2020, souligne l’accord des parties pour débloquer toutes les communications économiques et de transport dans la région. La même déclaration souligne également que la République d’Arménie garantit la sécurité des communications de transport entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et la République autonome du Nakhitchevan. L’agence écrit également : « Conformément à la Déclaration du 11 janvier 2021, pour la mise en œuvre de la 9e disposition de la Déclaration du 9 novembre 2020, relative au déblocage de toutes les communications économiques et de transport dans la région, un groupe de travail tripartite présidé par le Les vice-Premiers ministres de la République d’Arménie, de la Fédération de Russie et de la République d’Azerbaïdjan ont été formés.

Avant moi, plusieurs médias internationaux, dont The Guardian et le New York Times, ont déjà interprété l’accord mentionné ci-dessus sur les « communications de transport entre les régions occidentales de l’Azerbaïdjan et du Nakhitchevan ». En tant qu’académicien, je ne devrais pas utiliser les interprétations politiques internes de ces accords. Comme d’autres observateurs internationaux, je constate également que la réélection du Premier ministre Nikol Pashinyan montre des sentiments forts du peuple arménien pour une paix permanente avec l’Azerbaïdjan et la Turquie, non sans relever de nombreux défis internes et externes, en effet.

