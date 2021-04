L’Arménie sourit avec le football

04/01/2021

« Il y a déjà suffisamment de causes réelles de conflit pour que nous les augmentions également en incitant les jeunes à se donner des coups de pied dans les tibias au milieu du rugissement des spectateurs enragés », a prié George Orwell, interrogé sur ce phénomène croissant appelé le football. Les Britanniques n’étaient pas très fans de football. La vérité est que nous avons tous lancé l’air, nous nous sommes énervés et, les plus passionnés, avons pleuré pour leur équipe.

Mais le football, puisqu’il peut être appelé football, nous a aussi aidés à échapper, à oublier, même pour un instant, ce qui nous mange à l’intérieur, ce qui est vraiment important. Certains le disent déjà: c’est la chose la plus importante des moins importantes.

En Arménie, le football ne mettra pas fin à un conflit de plus de trente ans avec l’Azerbaïdjan qui semble avoir repris ces dernières semaines. Mais les fans ont pu s’asseoir devant le canapé hier et profiter d’une équipe qui entre dans l’histoire. Pas même pendant quelques heures, alors que le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan à travers la région du Haut-Karabakh, annexée à l’Azerbaïdjan lors de la dissolution de l’URSS mais de l’ethnie arménienne, continue sans arrêt. Les deux pays considèrent cette région comme la leur, que ce soit sur le papier ou sur le plan idéologique.

Au cours des deux derniers mois, les cendres qui ont été laissées un jour ont pris feu et la violence entre les deux pays s’est aggravée. L’Arménie accuse l’Azerbaïdjan d’attaquer la population civile du Haut-Karabakh. Pour cette raison, il aurait abattu deux hélicoptères militaires azerbaïdjanais. De son côté, l’Azerbaïdjan accuse l’Arménie d’avoir tué une famille et le pays a annoncé une opération pour mettre fin à ce que le gouvernement azerbaïdjanais appelle l’occupation de son territoire.

Et au milieu de ce conflit, les couvertures en Arménie ont été prises par l’équipe de football dirigée par Joaquín Caparrós. Le sport sert également de propagande pour «montrer» le potentiel d’un pays, encore plus dans une «guerre» des sentiments et de l’appartenance à une nation. Quoi qu’il en soit, la vérité est qu’hier, l’Arménie est entrée dans l’histoire du football des équipes nationales, parvenant à remporter les trois premiers matchs de la phase de qualification pour la Coupe du monde 2022 et en s’engageant pleinement dans la lutte pour être au Qatar, même devant l’Allemagne. . Il n’a jamais été, en tant qu’équipe nationale, dans une phase finale d’une épreuve de Coupe du monde.

Une joie que Caparrós, l’architecte des succès, n’a pas pu cacher sur son Twitter: « Le ‘Ils disent qu’ils n’abandonnent jamais’ est porté dans nos veines par les fans de Séville. Nous sommes très heureux de ce qui a été réalisé et très reconnaissant pour les expressions d’affection de tous les sévillistes « . L’objectif est de se qualifier pour les playoffs pour être en Coupe du monde, mais que personne n’enlève l’envie de rêver à cette équipe, qui a réussi à survivre même sans sa grande star Mkhitaryan.