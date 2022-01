L’armoire Arcade1Up Mortal Kombat prendra en charge le multijoueur en ligne

Image : Warner Bros. Entertainment

L’original Combat mortel et ses successeurs auront toujours un rôle clé dans l’histoire du jeu vidéo, le gore et la violence de l’original d’arcade étant notoirement atténués dans son port Super Nintendo. Les premières salles d’arcade et les ports assortis sont des classiques, et une prochaine version d’Arcade1Up semble être une façon amusante de les jouer (bien qu’avec un prix de plusieurs centaines de dollars).

L’édition 30e anniversaire du cabinet (qui correspond à 75 % de la taille des originaux), comprendra en fait les trois premiers jeux et un groupe de titres d’arcade plus anciens. Le point culminant est clairement la trilogie originale de Mortal Kombat, et bien sûr, vous pourrez jouer localement.

Cette salle d’arcade à domicile contient un SUPER punch, avec une gamme de 14 jeux, dans une magnifique armoire qui comprend une contremarche assortie et un chapiteau lumineux.

Oui… QUATORZE titres ! Mortal Kombat™, Mortal Kombat II™, Mortal Kombat 3™, Ultimate MK 3™, Toobin™ , Rampage™, Joust™, Wizard Of Woz™, Gauntlet™, Rootbeer Tapper™, Defender™, Bubbles™ , Paperboy™ et Klax™. Tout inclus.

Images : Warner Bros. Entertainment

Un extra amusant cependant, différenciant cette version d’une armoire MK Arcade1Up précédente, est la prise en charge du multijoueur en ligne via ‘WiFi Live’. Les propriétaires d’armoires pourront jouer contre d’autres qui possèdent la même unité, ce qui pourrait donc être une fonctionnalité communautaire agréable pour les passionnés d’unités IP et d’arcade.

Un problème potentiel sera la base d’utilisateurs, bien sûr, avec le prix et la nature du produit, ce qui en fait un créneau assez important ; Cela dit, les fans organiseront probablement des matchs via les médias sociaux / forums, etc. Il devrait sortir plus tard cette année.

Dans tous les cas, imaginez si le jeu en ligne avait existé lorsque ces jeux sont sortis à l’origine – les esprits auraient été époustouflés.