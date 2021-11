L’armure d’Horizon Forbidden West sera « élégante et puissante », selon le développeur

Les ensembles d’armures dans Horizon Forbidden West auront plus d’options personnalisables que le premier jeu.

Dans un nouvel article du blog Playstation, Guerrilla Games décrit comment Horizon Forbidden West développe tout ce qui est introduit dans Horizon Zero Dawn. Un changement notable est la façon dont l’armure sera plus « puissante et élégante », selon le designer senior Steven Lumpkin.

« Les tenues offrent non seulement une résistance aux nombreux types de dégâts auxquels Aloy sera confronté dans l’Ouest interdit, mais accumulent également des bonus en plus des compétences d’Aloy sur l’arbre de compétences », a déclaré Lumpkin via le blog Playstation. « Avec la bonne tenue améliorant les bonnes compétences, le ciel est la limite. De plus, vous pouvez échanger des armes et des tenues à la volée, vous pouvez donc changer votre approche à tout moment.

Habillez-vous bien, mangez bien. Dans Horizon Forbidden West, les tenues ajoutent des bonus aux compétences débloquées et les repas copieux fournissent des boosts. https://t.co/MmvzvnOo1R pic.twitter.com/QAlIoyqFqn – PlayStation (@PlayStation) 23 novembre 2021

Lumpkin poursuit en expliquant que les nombreuses tribus d’Horizon Forbidden West ont des cultures très différentes, de sorte que les tenues du protagoniste Aloy refléteront les colonies qui l’entourent. De plus, il existe des établis dans le monde entier que les joueurs peuvent utiliser pour personnaliser et créer des équipements. C’est une fonctionnalité standard pour un RPG, mais il semble que Horizon Forbidden West pourrait canaliser un peu Monster Hunter en termes de collecte de matériaux.

« Alors que les premières mises à niveau peuvent nécessiter juste un peu de fil tressé ou une plaque dure solide », a déclaré Lumpkin via le blog Playstation. « Si vous voulez des emplacements de mod supplémentaires, les avantages les plus puissants ou les plus grandes résistances… vous voudrez vous assurer de tirer sur les pièces du Tremortusk avant de le démonter. »

Parmi la boîte à outils d’Aloy, il y aura également un grappin monté sur le poignet pour se déplacer.

Écrit par Kyle Campbell au nom de GLHF.

Classement des meilleurs jeux PS4 mis à niveau pour jouer sur la PS5