L’Army Education Corps (AEC) fête ses 100 ans ! Le commandant de l’armée du commandement du Nord le complimente

Plus tôt cette semaine, le Corps d’éducation de l’armée qui a été créé le 1er juin 1921 en tant que Corps d’éducation de l’armée royale à Belgaum, Karnataka, a terminé ses 100 ans.

Histoire de l’AEC

Le 1er juin 1947, il a été rebaptisé Indian Army Education Corps, et lorsque l’Inde est devenue une République souveraine le 26 janvier 1950, la décision d’abandonner les titres comme Royal ou Indian comme préfixe pour les unités et les corps indiens a été prise.

Cela signifiait que le Indian Army Education Corps a reçu une autre désignation – et le 1er novembre 1950, il est devenu le Army Educational Corps.

Quel est le rôle de l’AEC ?

Il a un rôle très critique à jouer dans l’éducation des troupes en les formant non seulement dans les langues régionales/étrangères, mais aussi dans les compétences de lecture de carte. Il est également impliqué dans l’amélioration des normes éducatives des troupes par des moyens d’éducation non formels comme l’Université nationale ouverte Indira Gandhi et l’Institut national de l’enseignement ouvert.

Selon l’armée indienne, ce corps est également impliqué dans la gestion des écoles militaires/sainik. Cadre de développement de la personnalité pour les troupes qui aspirent à devenir officiers dans l’armée indienne et formation musicale militaire, fait également partie de son rôle.

Célébrer 100 ans

Cette année, lorsque l’AEC a terminé ses 100 ans, les célébrations ont été discrètes en raison de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19 à travers le pays.

Suivant des protocoles stricts liés au COVID-19, les célébrations ont été décentralisées et réduites et des concours de rédaction et de dessin ont été organisés à divers endroits.

Le commandant de l’armée du commandement du Nord, le lieutenant-général Yogesh Kumar Joshi, a exhorté tous les rangs du corps à employer des stratégies innovantes pour relever les défis émergents, ainsi qu’à maintenir son enthousiasme. Et pour avoir joué un rôle très important dans l’amélioration du quotient des ressources humaines des troupes du Commandement du Nord.

