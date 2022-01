L’arnaque COVID s’effondre; c’est fini

par Jon Rappoport, Plus de fausses nouvelles :

Depuis le début, j’ai produit la preuve que COVID est une arnaque. Maintenant, les agences officielles l’admettent pratiquement.

Le 29 décembre, la chef du CDC, Rochelle Walensky, a annoncé, lors d’un point de presse à la Maison Blanche, que le test PCR peut être positif (ce qui signifie que la personne est « infectée ») longtemps APRÈS la fin de l’infection.

Voici la citation d’argent de Walensky :

« … les gens peuvent rester positifs à la PCR jusqu’à 12 semaines après l’infection et longtemps après qu’ils sont transmissibles et infectieux. »

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Cela signifie que des MILLIONS de résultats de tests FAUX positifs ont été enregistrés comme VRAIS au cours des deux dernières années.

Si vous ne pouvez pas retracer les implications de CELA, je ne peux pas vous aider.

Rappelez-vous le vieux Zen Koan : quel est le son d’une main qui applaudit ?

La nouvelle version est la suivante : quel est le son du corps de presse de la Maison Blanche après l’admission de Walensky ?

Et la réponse est : rien. Zéro. Silence. Et pas de silence abasourdi. Non. Silence aveugle. Silence à guichets fermés.

Interdit de crier. Pas de fureur. Pas de questions.

« Cher M. Smith, Nous, ici au CDC, souhaitons vous informer que votre test positif PCR COVID, administré au printemps 2020, était trompeur. Il n’y avait aucune preuve que cela signifiait que vous étiez infecté. Donc, votre isolement, votre hospitalisation, durant laquelle votre entreprise a fermé ses portes et fait faillite, votre épouse a quitté la maison pour s’installer avec les enfants chez sa mère, votre associé s’est suicidé, tout cela n’était pas nécessaire. Merci pour votre compréhension. »

Bien sûr, l’aveugle suivant l’aveugle suivant Fauci dira : « Mais… mais… le CDC n’a pas pu faire une erreur aussi grave… il doit y avoir une explication… »

Et oui, il y a une explication. Le CDC et d’autres responsables de la santé publique savaient depuis le début qu’ils menaient une arnaque. Commettre un crime. Un crime de type Nuremberg.

Lire la suite @ JonRappoport.com