L’arnaque de paiement Bizum Raging Wallapop | La technologie

La nouvelle arnaque Wallapop profite de l’une des fonctionnalités les plus intéressantes de Bizum pour se débarrasser de l’argent d’utilisateurs peu méfiants.

Wallapop est devenu l’une des applications les plus utilisées pour acheter et vendre des articles d’occasion et neufs. Avoir choisi des éléments n’est pas quelque chose qui a été décidé au hasard, en fait, c’est parce que dans Wallapop, vous pouvez trouver presque tout.

Et, est-ce qu’avoir dans la paume de la main une plateforme capable de proposer des articles à un prix inférieur au prix de sortie peut être extrêmement tentant. Mais il faut tenir compte du type de plateforme et qu’en vérité, les vendeurs sont des gens ordinaires qui peuvent avoir plus ou moins de malveillance.

Les dernières informations sur la plate-forme Wallapop sont qu’une arnaque a été développée qui implique également Bizum. Oui, il peut sembler étrange que deux plates-formes soient présentes qui, en principe, sont ou, du moins, devraient être totalement sûres pour les utilisateurs qui les peuplent.

La voix d’alarme a été le Bureau de la sécurité des utilisateurs d’Internet et c’est ce bureau qui a alerté sur la nouvelle arnaque qui a Wallapop et Bizum comme protagonistes. La façon de fonctionner dans cette arnaque se concentre sur la confusion du vendeur et l’ignorance de Bizum.

Cette application et ce service pour envoyer et recevoir de l’argent permettent aux utilisateurs de demander des paiements. Ainsi, tout utilisateur connaissant votre numéro de téléphone peut demander une somme d’argent, mais c’est vous qui décidez d’accepter ou non de payer cette somme. La façon dont il est appliqué dans Wallapop est qu’au lieu d’effectuer un paiement, un est demandé.

Le vendeur qui, par erreur ou qui n’a pas lu correctement le SMS, décide d’entrer dans l’application Bizum. Pour le moment, vous pouvez toujours éviter l’arnaque, car si vous regardez attentivement ce qui apparaît dans l’application, c’est qu’un paiement n’est pas accepté, vous envoyez un paiement.

Ce qui se passe, c’est que, dans la précipitation ou l’excitation, le sens de base est assombri et le paiement est confirmé en envoyant de l’argent à l’utilisateur de Wallapop qui s’est fait passer pour un acheteur intéressé. La meilleure recommandation est de toujours utiliser le propre système de paiement de Wallapop et de toujours tout lire attentivement avant d’accepter.