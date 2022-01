L’arnaque du parent éloigné : la dernière arnaque qui se propage via WhatsApp | La technologie

Cette arnaque se multiplie sur WhatsApp ces dernières heures profitant des vacances de Noël et mentant sur la présence d’un proche présumé à l’étranger.

L’application de messagerie instantanée WhatsApp est la plus utilisée au monde pour communiquer entre amis et famille, ce qui nous permet de ne jamais perdre plus facilement ce contact même s’ils ne résident pas dans la même ville.

Mais cela nous expose également à un grand nombre d’escroqueries qui se produisent via l’application et qui essaient essentiellement d’obtenir certaines données personnelles, puis d’usurper notre identité.

Bien qu’il existe des dizaines d’exemples d’escroqueries qui peuvent vous arriver via WhatsApp, la dernière est celui du parent éloigné, une arnaque qui n’est pas nouvelle, mais qui prolifère désormais en ces vacances de Noël où les félicitations se multiplient et où il est probable que vous finissiez par recevoir un message d’un proche que vous n’avez pas vu depuis longtemps.

Nous vous avons déjà prévenu, mais les escrocs continuent d’essayer de nous tromper en nous écrivant sur WhatsApp en nous disant qu’ils sont familiers à ceux que nous n’avons pas vus depuis longtemps. Ne mordez pas, ils veulent juste gagner votre confiance pour que vous puissiez envoyer leur argent. pic.twitter.com/NUdlsC4LVB – POLICE LOCALE GRENADE (@PoliciaGr) 29 décembre 2021

Et maintenant, la police locale de Grenade met en garde contre une arnaque qui prolifère ces derniers jours sur WhatsApp au sujet du parent éloigné, et essentiellement c’est un hacker qui se fait passer pour un parent que nous avons à l’étranger.

Ce que le pirate veut, c’est obtenir certaines informations telles que notre adresse ou notre nom afin d’utiliser ces données et ainsi usurper notre identité pour, par exemple, voler de l’argent sur notre compte bancaire.

Ce cybercriminel se fait passer pour un parent éloigné qui est en difficulté et veut retourner en Espagne, et pour cela l’arnaque commence par un jeu de devinettes pour tenter de nous accrocher, et enfin gagner notre confiance et ainsi obtenir une série de données personnelles.

Dans l’exemple donné par la police locale de Grenade, on voit que l’utilisateur n’a pas mordu, et a immédiatement facilité la conversation avec les autorités, mais il est probable que de nombreuses autres personnes suivent le jeu et créent même l’arnaque.

Donc, si vous recevez un message étrange d’un inconnu sur votre WhatsApp qui essaie soi-disant de se faire passer pour un parent éloigné de l’étranger, bloquez-le directement.