l’Arosa reçoit le magazine Powder

23/04/2021 à 17:02 CEST

Samedi prochain à 17h00 se jouera le match de la quatrième journée de la deuxième phase de la troisième division, qui mesurera à Arosa et à Baril de poudre dans le Municipale A Lomba.

le Arosa face à l’esprit renforcé pour le match de la quatrième journée après avoir remporté leurs deux derniers matchs 0-1 et 3-1, le premier contre le Somozas loin de chez soi et le deuxième contre lui Bergantiños Dans son domaine. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté deux des trois matchs disputés jusqu’à présent avec un chiffre de 31 buts pour et 16 contre.

Pour sa part, Baril de poudre a été imposé à Alouettes 2-1 lors de leur dernier match de la compétition, avec un but de Morais, il espère donc répéter le tableau de bord, cette fois dans le stade de la Arosa. Avant ce match, le Baril de poudre avait gagné dans deux des trois matchs disputés dans la deuxième phase de la troisième division cette saison et a un solde de 37 buts marqués contre 19 buts encaissés.

En tant que local, le Arosa il a gagné dans le seul match de la deuxième phase de la troisième division qui a joué dans son stade. Aux sorties, le Baril de poudre n’a pas réussi à gagner dans son seul match à l’extérieur.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés dans le Municipale A LombaEn fait, les chiffres montrent deux victoires en faveur de la Arosa. À leur tour, les locaux sont ceux qui ont remporté le plus de victoires dans leur stade contre les Baril de poudreEh bien, ils l’ont fait les deux dernières fois. La dernière fois qu’ils ont affronté le Arosa et le Baril de poudre dans ce tournoi, c’était en janvier 2020 et le match s’est terminé par un match nul 2-2.

En analysant le tableau de qualification de la deuxième phase de la troisième division, nous pouvons voir que les visiteurs sont en avance sur leur rival avec une différence d’un point. le Arosa Il arrive au meeting avec 47 points dans son casier et occupe la quatrième place avant le match. En revanche, les visiteurs sont en troisième position avec 48 points.