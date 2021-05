LaRoyce Hawkins du PD de Chicago parle des “ décisions difficiles ” d’Atwater et des remords avant la finale de la saison 8

Spoilers à venir pour l’épisode 15 de Chicago PD. Saison 8 sur NBC, appelé “La bonne chose. “

Chicago PD est allé dans des directions intrigantes et assez sombres avec “The Right Thing” pour mettre en place la finale de la saison 8 de la semaine prochaine, et le résultat a été un épisode avec un nombre de morts qui a frappé près de chez lui pour un flic et a laissé le sort d’un renseignement. membre très incertain. Le fils de Samantha Miller, Darrell, a été assassiné et la mission d’attraper les personnes derrière sa mort a conduit Burgess à être attaqué sans personne pour la soutenir. Ce fut une heure intense de télévision et l’acteur LaRoyce Hawkins a discuté avec CinemaBlend avant la finale des choix difficiles qu’Atwater a dû faire et des remords qu’il ressentira à cause de cela.