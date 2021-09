L’arrangement de streaming FX-Hulu est impossible à suivre

Ce fut un gros mois pour FX. Rien qu’en septembre, la chaîne/marque – plus d’informations sur sa nomenclature prochainement – ​​a diffusé une série de séries très médiatisées : la saison Clinton-Lewinsky d’American Crime Story, intitulée Impeachment ; comédie de passage à l’âge adulte Chiens de réservation; la sitcom surnaturelle What We Do in the Shadows, maintenant dans son troisième volume; et l’adaptation tant attendue de la série de bandes dessinées Y : The Last Man, enfin disponible après des années de développement. Jeudi, l’anthologie étoilée de BJ Novak, The Premise, s’ajoute à une programmation déjà bien remplie, en particulier selon les normes d’un point de vente qui pratique généralement une curation de style HBO en ne diffusant qu’une poignée de séries à la fois.

L’accès à ces projets dépend d’un cocktail déroutant d’abonnements aux médias. Si vous êtes un abonné FX qui obtient la chaîne dans votre forfait de base, vous pouvez regarder Impeachment et What We Do in the Shadows en direct, ou simplement les DVR pour plus tard. Si vous payez pour Hulu, le service de streaming qui partage une société mère avec FX, vous pouvez regarder Shadows, Reservation Dogs, Y: The Last Man ou The Premise à la demande. Mais si vous vous abonnez uniquement à la version linéaire de FX et que vous souhaitez découvrir Y, The Premise ou Reservation Dogs, vous n’avez pas de chance, car ces séries, développées et marquées comme propriétés FX, sont exclusives à Hulu. Et si vous vous abonnez uniquement à Hulu, vous manquerez Impeachment, qui ne sera pas diffusé avant 2022 … sur Netflix. (À moins que vous n’ayez Hulu + Live TV, auquel cas vous pouvez diffuser Impeachment maintenant.)

Comme beaucoup de sujets en streaming, ce diagramme de Venn déroutant est le résultat de manœuvres d’entreprise de haut niveau qui finissent par se répercuter sur l’utilisateur quotidien. En 2019, la Walt Disney Company a finalisé l’acquisition de 21st Century Fox, une fusion qui s’est accompagnée de deux effets secondaires importants : faire entrer FX dans le giron de Disney et, en attendant le rachat de Comcast, placer Hulu sous le contrôle de Disney, donnant à la société un autre service autonome aux côtés de Disney +. Pour profiter de ses nouveaux atouts, Disney a jumelé les deux. En mars 2020, il a lancé FX sur Hulu, un «hub» où les abonnés Hulu peuvent diffuser des émissions FX d’archives (Damages, The Shield), rattraper les émissions actuelles (Atlanta, Dave) et regarder FX sur Hulu des exclusivités qui ne seraient jamais diffusé du tout (Devs, Mme America). Compte tenu de tout ce qui s’est passé ce mois-ci, les débuts sont quelque peu passés sous le radar.

Techniquement, FX sur Hulu n’est pas la première incursion de FX dans le streaming. De 2017 à 2019, le réseau a exploité FX+, un service offert via Xfinity de Comcast où les abonnés existants pouvaient regarder des titres FX sans publicité pour 5,99 $ supplémentaires par mois. Pourtant, FX sur Hulu marque la première fois que les émissions FX sont largement disponibles pour les coupeurs de cordon. Ce développement est, en partie, une aubaine pour les fans qui en ont marre d’évangéliser des émissions comme Better Things, seulement pour que les amis se désintéressent quand ils n’étaient pas faciles à trouver. C’est aussi une sorte de renversement pour le chef de FX John Landgraf, le cadre très apprécié qui a inventé le terme «Peak TV» et s’est taillé une réputation de critique virulent de Netflix pour les pratiques de streaming courantes telles que la publication de chiffres d’audience trompeurs. Maintenant, FX joue dans la même ligue.

En théorie, et souvent en pratique, l’alliance FX-Hulu rapporte des dividendes aux deux parties. FX obtient une plate-forme plus large dans une économie de l’attention de plus en plus construite autour du streaming ; Hulu obtient un trésor de contenu original, à la fois catalogué et actuellement diffusé, pour augmenter sa valeur pour les abonnés potentiels. (Considérant que Disney vient d’augmenter le prix d’un dollar par mois, plus Hulu peut justifier son coût, mieux c’est.) FX aide également Hulu à se différencier davantage du Disney + plus familial, donnant à Hulu sa propre empreinte de prestige à refléter les hubs Marvel, Star Wars ou Pixar sur son service frère.

Mais mettre FX dans un endroit unique et pratique n’est pas si simple. Grâce à des accords de droits préexistants, par exemple, The Americans, l’une des émissions les plus acclamées de l’histoire du FX, n’est pas du tout sur Hulu, mais sur Amazon Prime. Pendant ce temps, American Crime Story a débuté en 2016, qui est essentiellement le Pléistocène en termes de streaming. En tant que tel, il est toujours soumis à un accord qui avait du sens à l’époque: un pacte avec Netflix pour héberger des saisons complètes après leur première diffusion. À une époque plus intégrée verticalement, ce qui était autrefois un gagnant-gagnant revient désormais à céder du terrain à un concurrent.

Dans un sens moins pratique et plus existentiel, les hoquets avec FX, Hulu et FX sur Hulu parlent de certaines des tensions au cœur de l’expansion du streaming. Des services comme Netflix ou Amazon sont versés dans la distribution numérique depuis plus d’une décennie. Mais à mesure que le streaming s’étend au-delà des pionniers et que d’anciennes sociétés de médias comme Disney, WarnerMedia et ViacomCBS entrent dans le jeu, des conflits potentiels entrent en jeu. Plutôt qu’un simple binaire entre les sociétés de streaming et les diffuseurs linéaires, de nombreux conglomérats sont désormais les deux à la fois. Disney, par exemple, possède des chaînes comme ABC et FX et des services comme Hulu et Disney+, tout comme ViacomCBS possède à la fois CBS et Paramount+. Idéalement, ces relations peuvent concrétiser des mots à la mode sacrés comme la synergie. Mais lorsqu’ils ne sont pas gérés avec soin, ces composants peuvent être en compétition et ne pas fonctionner de concert.

Cet équilibre difficile est à l’origine de certains des affrontements les plus bruyants dans le domaine du divertissement, d’autant plus que les entreprises sont confrontées à une forte pression des investisseurs pour donner la priorité au streaming sur tout le reste. Avec la pandémie comme catalyseur, cette dynamique a poussé WarnerMedia à donner à toute sa liste de cinéma 2021 une sortie jour et date sur HBO Max, et Disney à provoquer la colère de Scarlett Johansson en mettant Black Widow sur Disney +, endommageant potentiellement son box-office finir. Comparée à ces explosions, la relation FX-Hulu est positivement douce, mais il y a toujours une question non résolue qui la motive. Que se passe-t-il lorsque vous prenez un canal (ou en réalité trois canaux, dont FXX et FXM) et que vous le transformez en quelque chose de moins tangible ? Quand FX n’est plus un paramètre sur votre télécommande mais un concept ambigu qui est parfois à la télévision et parfois sur un service de streaming, qu’est-ce que c’est ?

C’est une expérience de pensée qui frise un koan zen, mais elle a aussi de réelles conséquences. Au moment du lancement de FX on Hulu, environ 84 millions de foyers ont obtenu FX dans le cadre de leur forfait câble. Au mois dernier, Hulu comptait environ 43 millions d’abonnés, soit en tant que service autonome, soit dans le cadre d’un forfait à prix réduit avec Disney + et ESPN +. Lorsque Disney choisit de créer une série comme Mrs. America ou Y: The Last Man exclusive à FX sur Hulu, cela privilégie effectivement un groupe d’environ la moitié de la taille de la base d’abonnés de FX proprement dit. Cela n’a peut-être pas trop d’importance lorsque FX n’est qu’une petite partie d’un plus grand paquet de câbles, mais c’est un pari risqué.

FX sur les originaux Hulu existent également aux côtés des originaux Hulu, une gamme avec quelques entrées qui ne sembleraient pas hors de propos sur, eh bien, FX. Dave et Pen15 font tous deux largement usage de la comédie grinçante; Y: The Last Man et The Handmaid’s Tale sont tous deux des dystopies infléchies par le genre. Les deux ardoises de développement sont gérées séparément, mais le chevauchement occasionnel ajoute encore une couche de confusion à l’utilisateur quotidien. Si certaines séries d’effets sur Hulu sont exclusives à Hulu, l’abonné moyen comprend-il ce qui les distingue des autres émissions qui correspondent à cette description ?

Aucune de ces complications ne représente une menace critique pour la viabilité à long terme de FX ou de Hulu. Ils illustrent simplement les nombreux défauts du long et lent processus de consolidation et de distribution, ainsi que les absurdités occasionnelles de porter plusieurs chapeaux (chaîne câblée et hub de streaming) à la fois. Et ils sont particulièrement visibles dans une période de deux semaines lorsque FX lance plusieurs séries avec autant d’arrangements de visionnage. D’un autre côté, la transition n’est pas sans avantages. Plus les gens ont la chance de voir l’intérieur d’un certain repaire de vampires de Staten Island, mieux c’est.

