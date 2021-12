L’arrestation d’un voyant hindou par la police du Chhattisgarh d’un député déclenche une guerre des mots entre Bhupesh Baghel et Narottam Mishra

L’arrestation de Kalicharan Maharaj a conduit à une dispute entre le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel et le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra

La police du Chhattisgarh a arrêté jeudi le chef religieux hindou Kalicharan Maharaj du Madhya Pradesh voisin en lien avec ses prétendues remarques désobligeantes à l’encontre du Mahatma Gandhi.

L’arrestation de Maharaj a conduit à une dispute entre le ministre en chef du Chhattisgarh, Bhupesh Baghel, et le ministre de l’Intérieur du Madhya Pradesh, Narottam Mishra, ce dernier accusant le premier d’avoir violé le protocole interétatique.

« La manière dont la police du Chhattisgarh a arrêté Kalicharan Maharaj est contraire à la dignité fédérale. Le gouvernement du Chhattisgarh, dirigé par le Congrès, n’aurait pas dû violer le protocole interétatique. @DGP_MP a été invité à parler au CG DGP et à demander des éclaircissements en protestant sur le mode d’arrestation », a tweeté Mishra en hindi.

महाराज की गिरफ्तारी छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरीके से की है‌ वह संघीय मर्यादा के खिलाफ है। छत्तीसगढ़ सरकार को इंटरस्टेट प्रोटोकॉल का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था।@DGP_MP छग DGP से बात कर गिरफ्तारी के तरीके पर विरोध स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए है। pic.twitter.com/pWYXDlFvgm – Dr Narottam Mishra (@drnarottammisra) 30 décembre 2021

Réagissant à cela, Baghel a demandé si Mishra était triste de l’arrestation de Maharaj, ajoutant qu’aucun protocole n’avait été violé par la police du Chhattisgarh.

« La famille et l’avocat de Kalicharan Maharaj ont été informés de son arrestation par la police du Chhattisgarh. Il sera présenté devant le tribunal dans les 24 heures », a déclaré Baghel.

« Narottam Mishra devrait dire s’il est heureux ou triste de l’arrestation de la personne qui a dérogé au Mahatma Gandhi ? Aucune règle n’a été violée et une arrestation a été effectuée par la police du Chhattisgarh conformément aux procédures », a-t-il ajouté.

Agissant sur une entrée spécifique, la police de Raipur a appréhendé le voyant d’une chambre louée près de Bageshwar Dham, située à environ 25 km de la ville de Khajuraho dans le MP, a déclaré à PTI le surintendant de police de Raipur, Prashant Agrawal.

Dimanche, un FIR a été enregistré contre Kalicharan Maharaj à Raipur, la capitale du Chhattisgarh, pour avoir prétendument utilisé des propos désobligeants contre le Mahatma Gandhi. Une affaire a également été enregistrée contre lui à Akola dans le Maharashtra lundi à ce propos.

Au cours de la conclusion des deux jours du « dharma sansad » (parlement religieux) à Raipur dimanche soir, le voyant aurait utilisé des propos injurieux contre le Père de la nation et aurait demandé aux gens d’élire un fervent dirigeant hindou à la tête du gouvernement afin de protéger la religion.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.