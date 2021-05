L’arrêt au stand “ pas question ” d’Antonio Giovinazzi aurait dû se produire

Alfa Romeo a déploré le problème qui a provoqué l’arrêt au stand de 35 secondes d’Antonio Giovinazzi au Grand Prix d’Espagne.

L’équipe avait essayé de profiter du début de la période des Safety Car en amenant l’Italien dans les stands, mais un mécanicien rapide a repéré l’un des pneus semblait avoir une crevaison, l’équipe a donc dû saisir un tout nouvel ensemble pour s’adapter. à sa voiture.

Ce processus signifiait que Giovinazzi était stationnaire beaucoup plus longtemps qu’il ne l’avait espéré, le laissant dans le besoin de reprendre le peloton après que la voiture de sécurité soit revenue dans la voie des stands.

Le responsable de l’ingénierie au sol d’Alfa, Xevi Pujolar, a déclaré à Autosport: «C’était juste un problème opérationnel en ce que la valve a été endommagée et il n’y avait aucun moyen de le résoudre à ce stade. Il n’y avait pas de retour.

«Ramasser l’ensemble à un moment donné, lorsque tout était prêt dans le garage, cela a endommagé la valve.

«Nous avons un système de surveillance et ils ont vu que tout allait bien au début de la course, mais à un moment donné dans le garage, cela a mal tourné, et cela s’est produit quelques tours avant l’arrêt au stand.

«Nous aurions dû être en mesure de récupérer parce que c’était une voiture de sécurité, donc si nous n’avions pas eu l’autre problème avec le tableau de bord, je pense que nous étions à peu près là à l’arrière du groupe.

Le pilote italien a finalement récupéré et divisé le duo Williams de George Russell et Nicholas Latifi en P15 à la fin de la course, mais Pujolar pense que des points auraient été possibles si son problème d’arrêt au stand n’avait pas eu lieu au début de la course.

Dans une course qui a vu une bataille serrée au milieu de terrain tout au long, ce problème dans les stands aurait pu coûter à l’équipe de Hinwil une chance d’obtenir plus de points au tableau dans le championnat des constructeurs.

«Nous voulions que les deux [sets of] médiums, c’était le plan avec la stratégie », a ajouté Pujolar. «Je pense que nous nous serions battus pour les points car il aurait été très bien placé dans ce que nous pourrions faire avec les pneus.

«Mais c’est ce que c’est. Nous savons ce qui n’a pas fonctionné et cela sera corrigé pour la prochaine course.

