L’arrêt-court des étoiles Fernando Tatis s’associe à 100% sur la capsule de lunettes – WWD

Lorsque Fernando Tatis Jr. entrera sur le terrain mardi soir pour le match des étoiles de la Major League Baseball à Denver, il portera des lunettes de sa nouvelle collaboration avec 100%, une entreprise de lunettes de sport basée à San Diego.

Tatis, un arrêt-court de départ pour les Padres de San Diego, s’est associé à 100% à la première collaboration de lunettes de l’entreprise. Tatis, qui a un faible pour la couleur or et est surnommé El Niño, est ambassadeur de la marque depuis 2019, mais il s’agit de sa première collection signature pour la marque.

La collection de lunettes 100 % x Tatis 23 en édition limitée comprend deux styles : le Tatis 23 LE Gold Speedcraft et le Tatis 23 Gold S3. Les deux sont légers et conçus pour la protection ainsi qu’un champ de vision maximal. Ils sont dotés de la toute nouvelle technologie de lentille Hiper Gold Mirror qui offre des couleurs accrocheuses et augmente également le contraste.

“Dès le premier jour, ma relation avec 100% a été incroyable”, a déclaré Tatis. « Ils me donnent la liberté de concevoir ce que je veux et comme je le veux, et c’est ce qui fait le succès de ce partenariat. Je suis ravi de garder les choses fraîches avec cette nouvelle collection de lunettes de soleil en édition limitée. En les déployant avec ma couleur dorée signature, j’ai hâte de montrer au monde à quel point ce nouveau produit est vraiment génial.

Ludo Boinnard, fondateur et directeur général de 100%, a déclaré : « Cette collaboration était 100% style Tatis. S’inspirer de sa couleur signature est le reflet de sa touche intrépide et authentique. Fernando joue au ballon dans notre ville natale, nous pouvons donc découvrir à quel point il est spécial et inspirant sur et en dehors du terrain.

Les lunettes sont vendues au prix de 210 $ et sont vendues sur le site de commerce électronique à 100% ainsi que chez certains détaillants de lunettes et d’articles de sport dans le monde.

En plus de Tatis, 100% travaille également avec d’autres joueurs de baseball professionnels, dont Pete Alonso des Mets de New York, Ronald Acuña Jr. des Braves d’Atlanta et d’autres.