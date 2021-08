L’arrêt de bus … c’est le bus | Moteur

in

La conception des autobus urbains n’a pratiquement pas changé en 50 ans. C’est la proposition radicale de deux designers allemands, en collaboration avec le constructeur automobile Brose.

Les véhicules électriques et la conduite autonome réduisent au minimum la mécanique des transports.

Les moteurs électriques nécessitent moins de composants que les moteurs à combustion. Et si on élimine également le conducteur, toute l’infrastructure du volant, du tableau de bord, etc. peut être exclue.

Grâce à cela, il est possible de concevoir des véhicules tels que Navette Campus, ce qui au moins visuellement ressemble à un arrêt de bus … transformé en bus.

C’est l’idée des designers allemands Nils Achenbach et Kilian Wiesmann, qui ont travaillé avec l’équipementier automobile allemand Brose. Ce n’est pas qu’un concept, mais le but est d’arriver à le fabriquer, c’est pourquoi Brose est derrière.

Campus Shuttle est un bus de ville électrique, autonome et transparent. On y accède en payant un ticket via le téléphone portable, qui sert en même temps de clé pour ouvrir la porte du véhicule.

A l’intérieur du transport, comme dans un bus classique, les passagers peuvent se tenir debout ou assis dans 3 ou 4 sièges rabattables. Au total, 6 à 8 personnes s’adaptent.

Étant une conception modulaire, ce arrêt de bus roulant Il pourrait être fabriqué avec plus ou moins de sièges, selon les besoins.

Au centre du véhicule met en évidence le grand écran d’information qui montre toutes les données nécessaires liées à l’itinéraire de bus et aux arrêts eux-mêmes.

Mais c’est un écran tactile interactif, donc les passagers peuvent interagir avec lui pour trouver des informations plus spécifiques, comme les restaurants à proximité, les lieux à visiter, etc.

En principe, comme son nom l’indique, ce bus électrique et autonome est conçu pour visites publiques du dernier kilomètre (trajets de moins de 5 km).

Par exemple, les déplacements sur le campus universitaire, les centres commerciaux, les stades sportifs, le centre historique de la ville, etc.

Pour le moment, ce ne sont que des idées, mais il est important que les concepteurs, les fournisseurs de véhicules et les constructeurs travaillent déjà sur toutes sortes de propositions pour le transport électrique et autonome imminent. De cette façon, ils seront prêts lorsque la technologie permettra de les mettre en pratique.