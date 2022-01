« L’arrêt dû au covid19 nous a fait perdre le rythme »

01/03/2022 à 17:10 CET

Pablo Laso, entraîneur de basket du Real Madrid, a souligné à la veille du match contre BAXI Manresa « les bons résultats » et la « compétitivité » de l’équipe »malgré le manque de continuité dans certains jeux » en cette période marquée par les victimes du covid-19.

« Je resterais sur la solidité des résultats. Nous avons manqué de continuité dans certains matchs, mais nous l’avons dans les résultats. Gagner 13 matchs sur 14 en dit long sur le travail d’équipe. Le calendrier est très exigeant et je souligne la capacité de l’équipe à être compétitive », a déclaré le Vitorian.

Le Real Madrid a été l’une des équipes les plus touchées par le covid-19 en ce mois de décembre, à tel point que les matchs ont dû être reportés. En effet, Laso lui-même a été testé positif et cette 17e journée de Ligue signifie son retour sur le banc madrilène.

Aucun problème après covid19

« Deux matchs ont été reportés et cela a ses bons et ses mauvais côtés. Nous avons récupéré des joueurs, ils se portent bien et nous n’avons eu aucun problème. Il y a eu beaucoup de joueurs avec COVID-19 mais nous avons pu bien nous entraîner ces deux derniers jours et nous sommes remis des efforts des matchs », a-t-il déclaré.

« D’autre part, Tu perds le rythme de jouer là où nous étions On revient à la compétition contre une équipe qui fait très bien les choses au cours de la saison, et qu’il a également dû subir cette pause », a-t-il ajouté.

Le rival des Blancs, Baxi Manresa, arrive à la rencontre en occupant la cinquième place de la compétition. L’entraîneur madrilène a salué le travail de son homologue rival.

« Un bon Manresa »

« Pedro Martínez a fait que Manresa joue très bien au basket. Les joueurs ont changé, mais ils ont trouvé le style qu’il voulait. C’est une équipe complète, il est très clair sur ce qu’il joue et c’est un adversaire très difficile à gagner à domicile », a-t-il déclaré.

De plus, Laso a apprécié les joueurs de l’équipe rivale : « Ils ont des centres très sportifs comme Sima, Bako et Moneke, un centre de tir comme Maye. Ils ont beaucoup de joueurs extérieurs à faire tourner et l’incorporation de Vaulet dans les trois peut s’avérer utile. Puis un joueur comme Thomasson sur qui l’attaque se tourne. »