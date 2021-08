L’arrêt « illégal » de l’hélicoptère Dairy Queen de l’homme lui vaut une accusation de la police canadienne

in

Un homme a été accusé d’avoir fait atterrir un hélicoptère dans un parking achalandé afin d’effectuer un arrêt au stand de Dairy Queen.

La Gendarmerie royale du Canada (GRC) a publié un communiqué de presse détaillant l’incident, qui aurait eu lieu le 31 juillet 2021, dans la ville de Tisdale.

Le nom du pilote de 34 ans n’a pas été révélé, mais la GRC rapporte qu’il vient de Leroy, une ville de la province de la Saskatchewan.

Il aurait fait atterrir un hélicoptère rouge “sur un parking très fréquenté de la 101e rue à Tisdale, en Saskatchewan” vers 17 heures CST, selon le communiqué. La GRC a été alertée de la présence de l’hélicoptère après avoir reçu une plainte.

“Quand il a atterri, l’hélicoptère a fait exploser de la poussière et des débris dans la zone, qui comprend des écoles, un centre aquatique et plus encore”, a indiqué le communiqué.

La Gendarmerie royale du Canada a publié un communiqué de presse détaillant un incident au cours duquel un homme a fait atterrir un hélicoptère dans un stationnement achalandé pour un arrêt au stand de Dairy Queen. Son passager aurait ramassé un gâteau à la crème glacée à la boutique de Tisdale, en Saskatchewan. (Gendarmerie royale du Canada )

Le pilote aurait déposé un passager qui a ramassé un gâteau à la crème glacée, selon l’enquête de la GRC.

Alors que le pilote était titulaire d’une licence, il a été inculpé le mercredi 4 août pour avoir fait atterrir illégalement l’hélicoptère dans une zone non désignée à des fins non urgentes.

Son accusation comprend « un chef d’exploitation dangereuse d’un aéronef », selon l’article 320.13 (1) (a) du Code criminel du Canada, rapporte la GRC.

L’homme doit comparaître devant la Cour provinciale de la Saskatchewan à Melfort le mardi 7 septembre 2021.

Les représentants de la GRC n’ont pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Fox News.

Ce n’est pas non plus le premier incident d’hélicoptère lié à l’alimentation à se produire en 2021. Un pilote au Royaume-Uni a été fortement critiqué par les utilisateurs des médias sociaux en mars pour avoir effectué un aller-retour de 80 milles pour ramasser un sandwich – ce qui a conduit les autorités à enquêter si le voyage allait à l’encontre des directives de voyage du pays qui exhortaient les résidents à éviter les voyages non essentiels, selon à BBC News.