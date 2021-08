L’arrière droit d’Arsenal Hector Bellerin “déterminé” à quitter les Gunners cet été et “frustré” par la réticence du club à vendre au milieu des liens avec Barcelone et l’Inter Milan

in

Hector Bellerin est déterminé à quitter Arsenal cet été, selon des informations.

L’Espagnol, qui n’a pas été impliqué dans la défaite 2-0 des Gunners contre Brentford vendredi, est frustré par la réticence du club à le laisser partir, rapporte ..

Hector Bellerin a été impliqué pour Arsenal tout au long de la pré-saison

Callum Chambers a commencé sa défaite face à l’équipe nouvellement promue, avec la nouvelle recrue de l’arrière droit Nuno Tavares au cours de la seconde mi-temps, alors que Bellerin restait un remplaçant inutilisé.

Le joueur de 26 ans serait prêt à accepter une baisse de salaire si cela signifie qu’il peut quitter le club du nord de Londres cet été, une décennie après les avoir rejoints depuis Barcelone.

Il semblait que Bellerin pourrait être amené à déménager à l’Inter Milan plus tôt dans la fenêtre de transfert, mais les deux clubs ne sont pas parvenus à un accord.

L’arrière droit Nuno Tavares a été signé par Mikel Arteta cet été

L’Inter Milan n’aurait pu que l’arrière droit en prêt avec une option d’achat, mais Arsenal souhaite une vente ou un prêt avec obligation d’achat, s’il veut le laisser partir.

Une option qui pourrait fonctionner pour Arsenal consiste à l’impliquer dans un accord d’échange avec l’attaquant de l’Inter Lautaro Martinez.

Les rapports indiquent que Martinez pourrait être intéressé par un transfert à Arsenal si l’Inter lui permet d’être vendu.

Et on prétend que son club actuel pourrait accepter une offre d’argent plus deux joueurs.

Lautaro Martinez pourrait encore quitter l’Inter Milan cet été

Bellerin et un autre joueur d’Arsenal auraient mis en vente, Alexandre Lacazette, pourrait être utilisé dans l’accord pour l’attaquant.

Arsenal pourrait également impliquer Bellerin dans un autre accord d’échange avec l’arrière international brésilien de 22 ans de Barcelone, Emerson Royal.

Bellerin a disputé 183 matches de Premier League avec Arsenal depuis son arrivée d’Espagne à l’adolescence.

Bellerin a remporté trois FA Cup depuis son arrivée à Arsenal

Il a joué un rôle clé dans leurs victoires en FA Cup en 2015 et 2017, mais a lutté contre les blessures au cours des dernières années.

Le défenseur souhaite désormais quitter l’équipe de Mikel Arteta dans l’espoir de gagner plus de temps de jeu et de gagner une place dans l’équipe d’Espagne pour la Coupe du monde 2022.