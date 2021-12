L’arrière droit d’Arsenal Takehiro Tomiyasu reçoit rarement des passes de son coéquipier Ben White, mais dit qu’il a raison de ne pas le faire et félicite le défenseur anglais

Le défenseur d’Arsenal Takehiro Tomiyasu a fait l’éloge de son coéquipier Ben White car il a apaisé les inquiétudes des fans concernant un détail spécifique que certains ont remarqué récemment.

De nombreux supporters des Gunners ont remarqué que le défenseur anglais évite de passer à l’international japonais lors des matches, mais l’arrière droit insiste sur le fait que c’est une bonne chose qu’il ne le fasse pas.

.

Tomiyasu (l) peut recevoir de nombreuses passes de White (r) mais l’international japonais insiste sur le fait qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter

Depuis son arrivée de Bologne en Serie A cet été pour 17 millions de livres sterling, Tomiyasu a été une révélation sous la direction de Mikel Arteta.

Il a commencé tous les matchs de la Premier League depuis son arrivée et, aux côtés de White, a aidé les Gunners à grimper dans le classement de la Premier League, même si le n ° 18 ne reçoit pas beaucoup le ballon de sa nouvelle recrue.

« C’est parce que Ben White est un bon joueur. Souvent, les passes du centre du dos aux arrières latéraux deviennent des « passes de pression » », a expliqué Tomiyasu.

«Je joue aussi au centre et les passes simples aux arrières latéraux sont en fait la dernière option que j’envisage.

.

White a été superbe pour Arsenal depuis qu’il s’est remis de COVID-19 et est un excellent passeur selon son coéquipier

« Si l’arrière latéral n’est pas sous la pression de l’opposition, je jouerai la passe, mais si l’ailier est juste devant, vous finirez par être rattrapé par la presse.

« Donc, Ben White est un bon joueur qui ne joue pas de passes qui vous mettent sous pression. »

Compte tenu de son âge, 24 ans et du fait qu’il ne s’agit que de sa deuxième saison en Premier League, cela montre à quel point White a été impressionnant pour le club.

Avec Aubameyang plus capitaine du club et bien qu’aucune décision n’ait été prise quant à savoir qui dirigera l’équipe, un examen élogieux du coéquipier de White et les progrès qu’il a réalisés feront sûrement de l’ancien défenseur central de Brighton un candidat pour le brassard .