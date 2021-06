L’arrière gauche d’Arsenal Kieran Tierney révèle le rôle de Mikel Arteta dans son amélioration au cours des 18 derniers mois ⋆ .

Tierney avait été un joueur hors pair pour les Gunners (Photo: .)

Kieran Tierney dit qu’il “aime” travailler sous Mikel Arteta et insiste sur le fait que le patron d’Arsenal l’a aidé “massivement”.

Tierney a rejoint les Gunners en provenance du Celtic à l’été 2019 et après qu’une blessure ait entravé le début de sa carrière aux Emirats, il est devenu l’un des joueurs les plus importants du club.

Lors de la campagne 2020/21, au cours de laquelle Arsenal a terminé huitième, l’arrière gauche a été l’une de leurs lumières brillantes, alors qu’il a reçu des critiques élogieuses sur son leadership et son engagement sur le terrain.

L’arrière gauche se prépare pour les Euros avec l’Ecosse (Photo: .)

Le joueur de 23 ans ira aux Euros reprogrammés cet été avec l’Ecosse, et son manager de club Arteta lui a donné des conseils opportuns avant le tournoi.

Tierney a déclaré au Scottish Sun: “J’ai eu une réunion avec le manager d’Arsenal et il m’a juste dit:” Allez vous exprimer avec l’Ecosse, amusez-vous, apportez de l’énergie à l’équipe, apportez de l’énergie au camp “.

«Il me soutient toujours autant et est extrêmement positif. Le manager tire toujours le meilleur de moi.

“En ce qui concerne l’Ecosse pour l’Euro, il a également dit:” Donnez tout ce que vous avez, c’est ainsi que vous tirez le meilleur parti de vous-même et cela aidera le plus l’équipe “.

Plus : Arsenal FC



Tierney a également révélé l’impact que le travail avec Arteta a eu sur son jeu depuis que le patron espagnol a pris les rênes des Emirats en décembre 2019.

“J’écoute tout ce que le manager me dit, mot pour mot”, a ajouté Tierney.

«J’adore travailler avec lui, il m’a énormément aidé.

“ Si vous pouvez voir les différences dans mon jeu au cours des 18 derniers mois environ, c’est à cause de Mikel Arteta et de ce que son équipe d’entraîneurs m’a dit de faire.

«J’ai travaillé sur leurs conseils tous les jours. Je suis vraiment reconnaissant pour ce que le gaffer a fait pour moi.



PLUS : Le chef du Bayer Leverkusen répond aux liens d’Arsenal avec Edmond Tapsoba



PLUS: Norwich confirme qu’Emiliano Buendia ne sera pas vendu pour moins de 30 millions de livres sterling au milieu des spéculations sur le transfert d’Arsenal

Pour plus d’histoires comme celle-ci, consultez notre page sport.

Suivez Metro Sport sur nos réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter et Instagram.

window.fbApi = (function () {

var fbApiInit = false; var awaitingReady = [];

var notifyQ = function () { var i = 0, l = awaitingReady.length; for (i = 0; i < l; i++) { awaitingReady[i](); } }; var ready = function (cb) { if (fbApiInit) { cb(); } else { awaitingReady.push(cb); } }; var checkLoaded = function () { return fbApiInit; }; window.fbAsyncInit = function () { FB.init({ appId: '176908729004638', xfbml: true, version: 'v2.10' }); fbApiInit = true; notifyQ(); }; return { 'ready' : ready, 'loaded' : checkLoaded }; })(); (function () { function injectFBSDK() { if ( window.fbApi && window.fbApi.loaded() ) return; var d = document, s="script", id = 'facebook-jssdk'; var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement(s); js.id = id; js.async = true; js.src = "https://connect.facebook.net/en_US/sdk.js"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); } if ('object' === typeof metro) { window.addEventListener('metro:scroll', injectFBSDK, {once: true}); } else { window.addEventListener('DOMContentLoaded', injectFBSDK, {once: true}); } })();