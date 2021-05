L’arrière-grand-mère obtient un diplôme universitaire à 78 ans (Regarder) ⋆ .

Ce fut un jour de fierté pour l’arrière-grand-mère de trois enfants après six ans d’études à Samford. Stephanie Douglas / Université de Samford

*Vivian Cunningham, arrière-grand-mère de trois enfants, a obtenu son diplôme de premier cycle en études libérales à l’Université Samford de l’Alabama à l’âge de 78 ans.

«Si j’avais pu faire des roues de charrette à travers la scène, je l’aurais fait», a déclaré aujourd’hui un travailleur à la retraite de l’Alabama Power Company. La mère de deux enfants, la grand-mère de trois enfants et l’arrière-grand-mère de trois enfants ont passé six ans à préparer son diplôme d’études libérales à l’université de Birmingham. Elle a été rejointe par sa famille samedi pour une cérémonie de remise des diplômes qui, espère-t-elle, servira d’inspiration.

«Mes amis m’ont appelé et m’ont dit que cela les avait motivés», a-t-elle déclaré. «Et certains des jeunes de ma famille aussi. Ils ont dit que si je pouvais le faire, ils pouvaient le faire.

Regardez ci-dessous:

Cunningham a crédité sa fille, Tarra Barnes, fils Donald Cunningham et son gendre, à la retraite Le colonel de l’armée Rob Barnes, avec le directeur du Samford Office of Professional Studies Bryan Gill et directeur associé Nicole B. Otero pour la garder sur la bonne voie.

«J’avais parfois envie d’arrêter, mais ils étaient derrière moi à 100%», a-t-elle déclaré. «Ils ont continué à me pousser.

Cunningham a passé 29 ans à travailler en tant que dépositaire, puis à la tête de la salle du courrier de l’Alabama Power Company avant de prendre sa retraite en 1992. Elle a ensuite utilisé le programme de remboursement des frais de scolarité de l’entreprise pour obtenir un diplôme d’associé en études parajuridiques du Virginia College, mais ne l’a pas été. satisfait.

«AARP nous dit de prendre des cours et de faire quelque chose au lieu de simplement nous asseoir et d’être à la retraite, alors j’ai continué», dit-elle.

Elle a suivi des cours du soir pendant des années avec des étudiants de la moitié de son âge ou moins avant de devoir s’adapter aux cours à distance en ligne pendant la pandémie pour terminer son diplôme. «C’était un peu mouvementé pour moi parce que je ne savais pas trop sur la technologie, alors j’ai dû demander à ma fille de m’aider pour apprendre à le faire virtuellement», a-t-elle déclaré.

Maintenant, elle envisage d’obtenir une maîtrise.

«J’adore lire pour acquérir plus de connaissances», dit-elle. «J’aime vraiment apprendre.»