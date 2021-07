L’arrière légendaire Franco Harris crée des chaussettes Game Day – WWD

C’est peut-être la pièce la plus célèbre de l’histoire du football professionnel, mais Franco Harris ne s’en souvient pas du tout – jamais.

C’est ce que le légendaire arrière et membre du Temple de la renommée des Steelers de Pittsburgh a dit à propos de ce que l’on appelle avec révérence la réception immaculée. Retour en arrière en 1972 lorsque les Raiders d’Oakland menaient les Steelers dans un match éliminatoire avec 22 secondes à jouer. La passe du quart-arrière Terry Bradshaw a rebondi sur le casque de Jack Tatum des Raiders ou sur les mains de John Fuqua des Steelers lorsque Harris l’a attrapé, l’a exécuté pour un touché et la victoire.

La pièce est toujours controversée, les experts se demandant si sa prise était légitime pendant près de 40 ans.

Mais ne demandez pas à Harris de régler le problème. « Je ne m’en souviens pas, dit-il. « J’ai quitté le champ arrière et je n’ai aucun souvenir de quoi que ce soit, c’est vraiment étrange. Mais c’est sur film, alors…”

Bien que Harris soit à jamais associé à ce jeu, on se souviendra également de ses autres réalisations sur le terrain au cours de ses 12 années avec les Steelers et une avec les Seahawks de Seattle. Il a été élu au Temple de la renommée en 1990.

Alors que la performance de Harris sur le gril est légendaire, il a également une longue histoire avec la mode.

Dans une interview depuis son domicile à Pittsburgh, Harris a déclaré que l’une des premières entreprises qu’il avait lancées dans les années 1970 était la sérigraphie de T-shirts. « J’ai toujours eu un lien avec l’industrie du vêtement », a-t-il déclaré. “Je ne l’ai jamais planifié, mais certaines choses semblent m’y avoir attiré.”

Après s’être familiarisé avec l’industrie de la sérigraphie, il a commencé à créer des chemises de nuit pour femmes aux couleurs des Steelers au début des années 80 avec les noms et les numéros de joueurs au dos. Les maillots n’étaient pas sanctionnés par la NFL, il n’y avait donc aucune identification officielle de la ligue, mais ils étaient clairement destinés à plaire aux fans du jeu.

À l’âge de 71 ans, Harris a travaillé avec le Pro Football Hall of Fame pour obtenir la licence pour créer des chaussettes Game Day, une collection qui reproduit les maillots de jeu de certains des joueurs les plus célèbres du sport avec leurs noms et numéros tissés sur le dos.

Les chaussettes, qui ont été lancées cette semaine à l’approche du match du Temple de la renommée entre les Steelers et les Cowboys de Dallas le 5 août et les cérémonies d’intronisation les 7 et 8 août, sont au prix de 24,99 $. La première collection est centrée sur les intronisés de cette année, dont Peyton Manning, Troy Polamalu et Charles Woodson, mais peut être élargie plus tard. “C’est tellement excitant pour moi d’honorer l’héritage de ces grands joueurs et de faire partie de leur équipement de jour de match”, a déclaré Harris. Les chaussettes Game Day permettent aux fans de montrer leur allégeance à leurs joueurs et équipes préférés “du maillot sur le dos aux chaussettes sur leurs pieds”.

Les chaussettes sont fabriquées à partir de fils de qualité supérieure qui évacuent la transpiration, ont un rembourrage supplémentaire et sont dotées de Silverclean, une technologie anti-odeurs développée par Harris et l’expert en produits de consommation Tom Davis en 2010. « Il maintient les produits exempts de bactéries et d’odeurs » il a dit. La technologie argentée permet aux chaussettes d’être portées 17 fois sans lavage.

Harris a déclaré qu’il s’était toujours intéressé à la mode et s’était moqué des tenues scandaleuses que lui et ses contemporains portaient dans les années 70. “Nous pensions que nous étions des mouches, nous pensions que nous étions si cool avec ces gros cols et ces bas évasés”, a-t-il déclaré en riant. “La mode était un tout autre monde à l’époque.”

Hier et maintenant, les fans aiment montrer leur allégeance à leurs joueurs et équipes préférés, et les chaussettes Game Day sont destinées à plaire à ces clients. « Les gens aiment montrer leurs couleurs », a-t-il déclaré.

Harris prévoit d’assister aux cérémonies du Temple de la renommée à Canton, Ohio, le mois prochain pour célébrer les lauréats, dont cinq sont des Steelers de Pittsburgh. “Cela me fait du bien”, a-t-il déclaré.

Avant la pandémie, Harris a déclaré qu’il avait passé beaucoup de temps sur la route, mais cela s’est arrêté lorsque la pandémie a frappé. “La vie après le football a été des affaires et des voyages”, a-t-il déclaré. “Je m’occupe de choses liées aux événements et j’essaie d’équilibrer la vie avec les affaires, le travail caritatif et les événements amusants.”