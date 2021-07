L’arrière révisé de Pirelli donne le feu vert à Silverstone

Le pneu arrière modifié de Pirelli a reçu le feu vert du Conseil mondial du sport automobile et fera ses débuts en course à Silverstone.

Lors de leur dernière sortie en Autriche, les pilotes de Formule 1 ont testé un pneu arrière révisé lors des séances d’essais du vendredi.

Le nouveau pneu, qui était une version plus durable du C4 actuel, a été créé par Pirelli à la suite des défaillances de pneus en Azerbaïdjan qui ont poussé Lance Stroll et Max Verstappen dans les barrières de pneus à grande vitesse.

Les deux pilotes sont sortis indemnes mais, dans le cas de Verstappen, cela lui a coûté une victoire en course et 25 points.

Le pneu sera utilisé au Grand Prix de Grande-Bretagne, et pour le reste de la saison, après avoir reçu le feu vert du WMSC.

“Le Conseil mondial a approuvé l’introduction d’une nouvelle construction de pneu arrière pour le reste de la saison 2021”, lit-on dans une brève déclaration de la FIA.

Selon The Race, la construction modifiée du pneu arrière présente « une rigidité dans les virages plus élevée à des charges élevées et une rigidité verticale plus élevée ».

Pirelli est convaincu que la modification du composé ne donnera pas soudainement à une équipe un avantage sur une autre car il n’y a pas de changements significatifs sur le plan aérodynamique ou mécanique.

Le patron de Pirelli F1, Mario Isola, a déclaré que le fabricant de pneus italien avait reçu des commentaires “positifs” de la part des pilotes, dont beaucoup pensaient que le pneu était très similaire à l’ancien C4.

Vérifiez tous les derniers vêtements d’équipe 2021 via la boutique officielle de Formule 1

“Le retour général que j’ai recueilli est que le prototype se comporte d’une manière très similaire par rapport à la ligne de base du composé C4”, a déclaré Isola.

« Les retours des chauffeurs ont été positifs. Certains ont trouvé un peu plus de traction dans les premiers tours, et certains ont commenté que le nouveau prototype est très similaire à l’actuelle C4.

“Mais en fin de compte, c’était l’objectif, car nous savons que la nouvelle construction est plus robuste mais nous ne voulions pas changer le comportement et l’équilibre ou demander aux équipes de procéder à des ajustements de configuration lorsqu’elles déménager dans la nouvelle construction.

“Cela a été confirmé en général.”

Suivez-nous sur Twitter @Planet_F1 et aimez notre page Facebook.