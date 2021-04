L’arrivée de Joan Laporta augmente-t-elle les chances de Dani Olmo d’un retour à Barcelone?

Le sujet des transferts à Barcelone sera toujours d’un grand intérêt pour les fans, et ce sera un été fascinant à regarder alors que le nouveau président Joan Laporta tente d’améliorer l’équipe avec presque pas d’argent à dépenser.

L’un des noms liés en permanence au Barça est Dani Olmo, le jeune milieu de terrain espagnol qui était une star à La Masia mais est parti pour le Dinamo Zagreb en 2015. Depuis, Olmo a rejoint RB Lepzig et est devenu un élément clé de l’équipe de Julian Nagelsmann, et il commence à faire de même pour l’équipe espagnole de Luis Enrique.

Olmo est un milieu offensif qui peut jouer sur les ailes ou comme un faux neuf, et il serait sans aucun doute une partie importante de l’avenir s’il revenait un jour au Barça, rejoignant les goûts de Ronald Araujo, Ilaix Moriba, Riqui Puig et Ansu Fati pour mener la révolution lorsque vient enfin le temps de reconstruire l’équipe.

Et l’arrivée de Joan Laporta pourrait certainement augmenter les chances de retour de Dani. Laporta a beaucoup parlé de faire confiance à La Masia pendant sa campagne et d’utiliser les meilleurs joueurs de l’Académie comme base pour une équipe réussie, comme il l’a fait lors de son premier passage en tant que président.

Dani Olmo n’est plus au Barça mais il sait très bien à quel point le club le surveille de près et le réel intérêt des Blaugrana à le ramener au Camp Nou. S’il continue de s’améliorer et que Laporta met de l’ordre dans ses finances, nous pourrions revoir Dani au Camp Nou – peut-être beaucoup plus tôt que nous ne le pensons tous.