L’arrivée de l’iPhone 13 fait monter en flèche la recherche d’iPhones d’occasion

in

Une des marques de technologie plus puissant aujourd’hui est, sans aucun doute, Manzana. La société a annoncé il y a quelques mois qu’elle lancerait prochainement son dernier modèle, l’iPhone 13, avec un grand nombre de améliorations et les fonctions par rapport aux précédents mobiles que la société a sortis.

L’iPhone 13 peut être réservé à partir de vendredi dernier

Twitter

Apple autorise depuis vendredi dernier la réservation de son dernier produit phare, et la demande a été si élevée que le entreprise Il a dû écrire une note, assurant qu’aucune autre livraison n’arriverait avant la fin octobre. Le succès du dernier article d’Apple est incontestable, mais ce n’est pas le seul mobile qui reçoit une grande demande ces jours-ci.

Chasse aux iPhones d’occasion

Alors que de nombreux utilisateurs ne doutent pas qu’ils souhaitent mettre la main sur le dernier article Apple, de nombreux autres ont choisi d’acheter Versions plus anciennes iPhone, dans le but d’en obtenir un à un prix raisonnable et économique.

L’iPhone 12 d’occasion, l’un des plus recherchés par les utilisateurs

Autres sources

Ainsi, avec le canon de départ du nouvel iPhone 13, les sites Web et les applications qui proposent des produits de d’occasion ils ont été remplis de plusieurs iPhones plus anciens dont leurs propriétaires n’ont plus besoin, car ils achèteront le dernier opus de celui-ci.

La forte demande de visites pour mettre la main sur un vieil iPhone

En raison de l’élévation le prix qu’Apple demande ce dernier iPhone, de nombreuses personnes ont décidé de gagner de l’argent vente leur vieux portables afin que vous puissiez obtenir le nouveau sans avoir à trop gratter votre poche.

Dans le portail de Milanuncios, par exemple, les recherches sur iPhone ont explosé et parmi les modèles les plus recherchés figurent le iPhone 12 et 11 d’occasion. La demande pour le premier mobile a augmenté de 63%, tandis que la seconde a atteint le pourcentage de la 116%.

Comme annoncé par le portail Web, dans la période de temps entre le présentation du dernier mobile de la marque et du un événement Recherches Apple iPhone ont augmenté de 553%. Presque rien.

Lire aussi