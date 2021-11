L’arrivée de Messi booste la diffusion internationale du championnat de France

18/11/2021 à 18:12 CET

L’arrivée de Lionel Messi au Paris Saint-Germain l’été dernier a donné un coup d’accélérateur à la diffusion télévisée du championnat de France dans différents pays, avec une augmentation des contrats signés et des téléspectateurs enregistrés dans certains territoires.

Selon la chaîne BeIn Sports, qui gère les droits internationaux de la Ligue de football professionnel (LFP), six nouveaux pays ont commencé à diffuser le championnat de France depuis que l’Argentin a changé Barcelone pour la capitale française.

De plus, le nombre de téléspectateurs en Afrique du Nord et au Moyen-Orient, qui suivent cette ligue à travers une chaîne détenue par la chaîne qatarie, a considérablement augmenté, avec une hausse de 76% de la classique entre le PSG et l’Olympique de Marseille le 24 octobre.

L’arrivée de la star argentine semble avoir fait naître des doutes qui existaient dans certains pays sur la qualité du championnat français, considérés comme inférieurs à ceux de l’Espagne, de l’Angleterre, de l’Allemagne ou de l’Italie.

La signature par le PSG du sextuple Ballon d’Or, l’un des principaux favoris pour remporter le septième le 29, a placé le championnat de France dans une position privilégiée pour attirer les spectateurs.

Messi est arrivé dans un club dans lequel d’autres grandes stars étaient déjà présentes, comme le Brésilien Neymar, le joueur le plus cher de tous les temps, pour lequel le PSG a déboursé 222 millions d’euros, et le Français Kylian Mbappé, le deuxième plus cher avec 180 millions. Mais l’arrivée de ces deux stars dans le club de la capitale en 2017 n’a pas eu le même effet de relancer l’intérêt pour le championnat de France que celui de Messi.

L’Argentin, qui s’est libéré après la fin de son contrat avec Barcelone, qui en raison de problèmes financiers n’a pas pu le renouveler, a montré une plus grande attraction qui a été constatée dans l’activité de BeIn Sports, qui verse au moins 75 millions d’euros au LFP pour la commercialisation des droits de diffusion du championnat à l’étranger.

La chaîne qatarie, détenue par le même fonds souverain que possède le PSG, a signé des contrats pour que le championnat français soit visible dans six nouveaux pays pour la période 2021-2024, pour lesquels il existe déjà 213 territoires. En Belgique, où le championnat de France n’a pas été diffusé depuis trois ans, la chaîne Eleve Sports a repris les droits cette semaine.

Quelque chose de similaire s’est produit en Inde et au Vietnam, où les chaînes Viacom 18 et Reddentes Sports, respectivement, ont réactivé les contrats qu’elles avaient suspendus il y a quelques saisons. Ils sont rejoints par deux pays scandinaves où de nouvelles chaînes ont conservé ces droits : en Suède Amedia et en Norvège Bonnier.

Avec ces firmes, BeIn Sport a déjà dépassé le minimum garanti par la LFP pour la commercialisation internationale des droits du championnat, afin que les deux entités puissent se partager les bénéfices.

C’est l’une des rares bonnes nouvelles que la télévision ait apportée au football français ces dernières années, marquées par le retrait de l’espagnol Mediapro, qui suspendu un contrat de plus de 1 000 millions d’euros.

En contrepartie, il a signé un contrat avec Amazon pour diffuser 80% des jeux pour environ 250 millions d’euros, loin des chiffres initialement attendus. La vente des droits internationaux de la ligue française, malgré sa progression, est encore très loin de celle de ses voisins. Le premier ministre anglais gagne environ 1 500 millions par an, l’espagnol environ 900 millions et l’italien environ 370 millions.