L’arrivée de Ricky Rubio chez Warriors, une possibilité très lointaine

Ce mardi soir, les fans du NBA, en particulier les Espagnols, ont été complètement surpris par la dernière « bombe » lancée dans la NBA Rumeurs sur l’avenir de Ricky Rubio dans la compétition nord-américaine de basket-ball.

Apparemment, Rubio aimerait commencer à négocier un « rachat » avec Les Cavaliers de Cleveland, son équipe actuelle, car les Golden State Warriors de Stephen Curry auraient manifesté un vif intérêt pour la signature du meneur espagnol.

REMARQUE : dans la ligue, on pense que Ricky Rubio négociera un boyout avec les Cleveland Cavaliers pour devenir un agent libre. Et il semble que les Golden State Warriors seraient TRÈS intéressés. Ils veulent le réunir avec Curry. – pic.twitter.com/SnvD7qqLod – NBA – Adrián Mercader (@AdriMercaderNBA) 6 décembre 2021

Cependant, cette décision aurait peu de sens à ce stade de la saison et affecterait à la fois les Warriors et les Cavs de manière plus négative avant le reste de la saison NBA 2021/22.

Comment cela affecte-t-il les guerriers?

L’arrivée de Ricky Rubio à San Francisco signifierait qu’il ferait immédiatement partie de la 2e unité de rotation de Steve Kerr, en tant que sixième homme. Il est très probable que Gary Payton II, qui termine une excellente saison en tant que joueur clé dans le jeu défensif de l’équipe, manquerait de minutes.

De plus, avec le retour de Klay Thompson, entre lui, Rubio et Curry mangeraient la plupart des minutes du « back-court » sur la piste, et affecteraient directement la production d’un Jordan Poole qui fait actuellement partie des principaux candidats pour être le joueur le plus amélioré à la fin de la saison.

Les Cavs ne peuvent pas se permettre de perdre une autre base

Les choses ne vont pas mal à Cleveland pour le moment, mais la franchise ne pouvait pas se permettre de perdre le rôle du sixième homme au profit de Ricky Rubio sur une liste de meneurs. Rappelons que Collin Sexton ratera toute la saison en raison d’une blessure au ménisque du genou gauche début novembre.