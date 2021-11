L’arrivée de Xavi freine l’effondrement du Barça en Ligue et en Ligue des champions ; Depay est le grand bénéficiaire

15/11/2021 à 15h22 CET

Il n’est en poste que depuis dix jours et n’a pas encore joué de match, mais l’arrivée de Xavi Hernández sur le banc de BarceloneAprès une longue négociation avec Al Sadd, la saignée du Barça a suscité l’enthousiasme et s’est arrêtée net en ce qui concerne les pronostics.

Au fur et à mesure que la saison avec Koeman avançait, Le Barça s’effondrait dans les pronostics. La transition avec Sergi n’a pas amélioré la situation du Barça en termes de confiance des parieurs et l’hémorragie a continué. Avec l’arrivée de Xavi ce naufrage s’est arrêté net et c’est déjà beaucoup, au moins pour souffler les esprits et générer un peu d’optimisme.

Premier objectif de Xavi : Reprendre confiance pour être une équipe de Champions

Bien qu’à Barcelone le terme « transition » n’existe pas et que chaque campagne soit recherchée pour se terminer par un titre qui augmente le record, La vérité est qu’il est toujours considéré comme acquis qu’il se qualifiera pour jouer la Ligue des champions la saison suivante.

Mais la réalité est que Barcelone est neuvième du classement et est à six points d’être placé dans le Top-4. Selon les prévisions de Betfair, il a une cote de 1,83 pour terminer dans les quatre premiers de la Ligue, ce qui lui permet de jouer dans la meilleure compétition européenne. Le Real Madrid (cotes de 1,01 et 99 %), l’Atlético de Madrid (cotes de 1,14 et 87,7 %), Séville (cotes de 1,3 et 76,9 %) et la Real Sociedad (cotes de 1,57 et 63,7%) améliorent les options du Barça. a désormais la même probabilité de finir par obtenir un ticket pour la prochaine édition de la Ligue des champions que d’en rester à l’écart (54,6%).

L’effondrement culé a freiné à sec

La saison a commencé avec Koeman et un quota de 17,0 € par euro pari, soit 5,9% de probabilité implicite, que Barcelone remporte la Ligue des champions. Après avoir perdu contre le Bayern, il a échangé son titre européen à 23,0 (4,3%) pour continuer à baisser jusqu’à atteindre une part très élevée de 51,0 (2%). Au cours de ces quatre mois, il avait divisé par trois ses options pour remporter le « Sixième », un effondrement qui avec Xavi s’est arrêté.

En Ligue, les choses ont été similaires à ce qui s’est passé en Ligue des champions. A l’aube de la nouvelle saison, le Barça avait un quota de titre de champion de 3,5, une probabilité de 28,6%, qui avec Koeman est tombé à 4,8% grâce à son quota de 21,0..

L’arrivée de Xavi l’a fait stabiliser et maintenir, en attendant de voir ce qui se passe à ses débuts face à l’Espanyol, où les pronostics de Betfair indiquent le net favoritisme auquel celui d' »un nouvel entraîneur, victoire sûre » sera comblé, puisque le quota pour le triomphe de culé dans le derby est de 1,36 pour le 8.0 de la victoire perica.

Depay améliore sa candidature pour le meilleur buteur

L’absence indéfinie d’Agüero, la blessure de longue durée de Braithwaite ou le manque de but de Luuk de Jong ont fait que le Barça s’accroche encore plus à Memphis Depay. Le Néerlandais a amélioré ses chances de remporter le trophée du meilleur buteur de la ligue, passant d’une cote de 12,0 (8,3%) dans la dernière étape de Koeman, à l’actuelle de 10,0 (10%) selon les prévisions de Betfair.

En fait il y a eu sorpasso concernant son favoritisme pour le grand trophée au niveau individuel de la compétition espagnole, se faufilant dans le top-3 derrière Benzema et Suárez. Il surpasse d’autres attaquants tels que Vinícius, Oyarzabal ou De Tomás qui ont marqué plus de buts que le Néerlandais en championnat national et c’est la clé pour un Barça qui a besoin de récupérer l’une de ses grandes caractéristiques, le but.