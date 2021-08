L’arrivée d’Eric Bledsoe chez les Clippers de Los Angeles est-elle compréhensible ?

Il y a un certain nombre de décisions dans les différentes directions de la ligue qui sont difficiles à comprendre. Il arrive chaque année que, lorsque vient le temps de décider qui seront les membres des différentes équipes de la meilleure compétition de basket de la planète, il y a des accords et des mouvements très étranges dont l’explication est assez complexe.

Sans aucun doute, la décision d’accepter l’arrivée de Eric Bledsoe aux Clippers de Los Angeles est l’un d’eux. Au front-office de la franchise Angelina, ils le sauront, car ils sont plus qualifiés que tout le monde pour s’occuper de ce type de dossier, mais c’est très difficile à comprendre.

Le transfert en lui-même ne profite à aucun moment aux Clippers, et pas seulement à cause du niveau des joueurs qui perdent et gagnent, mais aussi à cause de leur style de jeu et des besoins qui ont rendu l’équipe incapable d’aspirer à obtenir le titre. anneau.

Une passation macabre

Qu’est-ce qu’Eric Bledsoe ? Personne n’est surpris si nous affirmons que l’ancien Bucks and Pelicans a un profil très marqué 1-2, qu’il assume pas mal de niveaux de tir et qu’il peut obtenir de bons chiffres de score. C’est aussi un grand défenseur qui peut tirer beaucoup de revenus de ses paires extérieures. Mais, maintenant bon… Qu’est-ce qu’Eric Bledsoe n’est pas ?

Eh bien, ce n’est clairement pas un générateur de jeu, un meneur de jeu qui se démarque surtout par sa vision du jeu et sa capacité à diriger une équipe avec le ballon en son pouvoir. Et qu’est-ce qui vous a le plus manqué précisément Tyronn lue dans ces Clippers ? Eh bien, précisément cela.

Les Clippers avaient déjà une liste d’excellents finisseurs dans de nombreuses situations de jeu telles que Paul George, Kawhi Léonard ou même certains plus discrets comme Luke Kennard, Terance Mann…

Et aussi, pour obtenir Eric Bledsoe, du Staples Center ils n’ont sacrifié ni plus ni moins qu’un combattant né et un défenseur très agressif comme Patrick Beverley, ainsi qu’un excellent passeur et meneur vétéran Rondo Rajon, qui s’intégrera dans le projet de Grizzly de Memphis. Est-ce que quelqu’un comprend ce transfert des Los Angeles Clippers ?